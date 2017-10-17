У Верховной рады начались столкновения протестующих с полицией

У здания Верховной рады в Киеве произошли первые столкновения между протестующими и полицией.
Как сообщает РИА Новости, полицейские и бойцы Нацгвардии преградили путь нескольким десяткам митингующих, которые с палатками шли к зданию рады по улице Грушевского. Из-за этого началась потасовка — протестующие сломали металлические заграждения, рамку металлоискателя и отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
По словам главы департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артемы Шевченко в результате пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Пострадавшему полицейскому оказывают помощь медики, предварительно у него черепно-мозговая травма.
В свою очередь сотрудники экстренной медицинской помощи, дежурящие в правительственном квартале, сообщили «Интерфаксу» о как минимум трех пострадавших.
Сотрудник экстренной медицинской помощи: «Я лично перевязывал разбитую голову одному дедушке. Он ушел на своих ногах, но, скорее всего, сотрясение есть. Кроме того, одному мужчине пришлось промывать глаза после того, как был применен слезоточивый газ. Одного полицейского вынесли без сознания».
По словам участников акции, газ во время столкновений распылили неизвестные.
Также сообщается, что в настоящий момент протестующие начали устанавливать палатки у здания рады. Среди них замечены представители «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Они принесли с собой около 20 новых палаток и намерены расположиться с ними в Мариинском парке.
Массовую акцию протеста у здания украинского парламента организовали представители нескольких политических партии, в том числе сторонники эк-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По последним данным, на площади собралось около шести тысяч человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.
Сам Саакашвили во время митинга обратился к президенту Петру Порошенко с требованием добровольной отставки.
По словам главы департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артемы Шевченко в результате пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Пострадавшему полицейскому оказывают помощь медики, предварительно у него черепно-мозговая травма.
В свою очередь сотрудники экстренной медицинской помощи, дежурящие в правительственном квартале, сообщили «Интерфаксу» о как минимум трех пострадавших.
Сотрудник экстренной медицинской помощи: «Я лично перевязывал разбитую голову одному дедушке. Он ушел на своих ногах, но, скорее всего, сотрясение есть. Кроме того, одному мужчине пришлось промывать глаза после того, как был применен слезоточивый газ. Одного полицейского вынесли без сознания».
По словам участников акции, газ во время столкновений распылили неизвестные.
Также сообщается, что в настоящий момент протестующие начали устанавливать палатки у здания рады. Среди них замечены представители «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Они принесли с собой около 20 новых палаток и намерены расположиться с ними в Мариинском парке.
Массовую акцию протеста у здания украинского парламента организовали представители нескольких политических партии, в том числе сторонники эк-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По последним данным, на площади собралось около шести тысяч человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.
Сам Саакашвили во время митинга обратился к президенту Петру Порошенко с требованием добровольной отставки.
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