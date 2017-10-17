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    Вокруг здания Верховной рады выставлено двойное оцепление

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    • Фото: Лина Коваленко / facebook.com
    Вокруг здания Верховной рады выставлено двойное оцепление

    Вокруг здания Верховной рады выставлено двойное оцепление

    Вокруг здания Верховной рады выставлено двойное оцепление
  • Фото: Лина Коваленко / facebook.com

    • Здание Верховной рады Украины оцеплено бойцами Нацгвардии и сотрудниками полиции.

    Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем, вокруг здания Рады выставлено двойное оцепление. Весь квартал оцеплен щитами, а на площадь Конституции можно пройти только через рамки.

    Возле здания украинского парламента проходит акция протеста, организованная лидерами партий «Движение новых сил», «Батькивщина» и «Общественная позиция». В митинге участвуют около двух тысяч человек, среди них много пенсионеров и людей в камуфляжной форме.

    По данным РИА Новости, официально перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок и некоторые другие.


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