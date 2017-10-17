Депутаты Рады сорвали обсуждение законопроекта об отмене неприкосновенности

Спикер верховной рады Украины досрочно закрыл заседание совета парламента, объяснив это тем, что депутаты мешали его проведению.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета руководства депутатских групп и фракций, так и не утвердившего повестку текущей пленарной недели. По его словам, ряд депутатов препятствовали проведению заседания.
Андрей Парубий, спикер Верховной рады: «Я прекращаю заседание согласительного совета в связи с невозможностью его проведения».
Как передает ТАСС, во вторник несколько депутатов потребовали в срочном порядке рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда. Они также призвали остальных депутатов выйти на площадь Конституции, где сегодня проходит массовая акция в поддержку этих законопроектов.
Как сообщает агентство УНИАН, сам Парубий заявил, что поддерживает лишение депутатов неприкосновенности, но, по его словам, у парламента нет юридических оснований рассматривать эти законопроекты сегодня. Рассмотрение законопроектов отложено на среду.
Андрей Парубий, спикер Верховной рады: «Я прекращаю заседание согласительного совета в связи с невозможностью его проведения».
Как передает ТАСС, во вторник несколько депутатов потребовали в срочном порядке рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда. Они также призвали остальных депутатов выйти на площадь Конституции, где сегодня проходит массовая акция в поддержку этих законопроектов.
Как сообщает агентство УНИАН, сам Парубий заявил, что поддерживает лишение депутатов неприкосновенности, но, по его словам, у парламента нет юридических оснований рассматривать эти законопроекты сегодня. Рассмотрение законопроектов отложено на среду.
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