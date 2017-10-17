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    Депутаты Рады сорвали обсуждение законопроекта об отмене неприкосновенности

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    • Фото: РИА Новости
    Депутаты Рады сорвали обсуждение законопроекта об отмене неприкосновенности

    Депутаты Рады сорвали обсуждение законопроекта об отмене неприкосновенности

    Депутаты Рады сорвали обсуждение законопроекта об отмене неприкосновенности
  • Фото: РИА Новости

    • Спикер верховной рады Украины досрочно закрыл заседание совета парламента, объяснив это тем, что депутаты мешали его проведению.

    Спикер Верховной рады Андрей Парубий досрочно закрыл заседание согласительного совета руководства депутатских групп и фракций, так и не утвердившего повестку текущей пленарной недели. По его словам, ряд депутатов препятствовали проведению заседания.

    Андрей Парубий, спикер Верховной рады: «Я прекращаю заседание согласительного совета в связи с невозможностью его проведения».

    Как передает ТАСС, во вторник несколько депутатов потребовали в срочном порядке рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда. Они также призвали остальных депутатов выйти на площадь Конституции, где сегодня проходит массовая акция в поддержку этих законопроектов.

    Как сообщает агентство УНИАН, сам Парубий заявил, что поддерживает лишение депутатов неприкосновенности, но, по его словам, у парламента нет юридических оснований рассматривать эти законопроекты сегодня. Рассмотрение законопроектов отложено на среду.

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