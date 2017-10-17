Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины внес в Верховную раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник внес в Верховную раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Информация об этом опубликована на официальном сайте украинского парламента.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной рады быть привлечены к уголовной ответственности».
Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 января 2020 года. Ранее Порошенко заявил, что предложил такую дату, чтобы «облегчить принятие этого решения» для депутатов.
Отмечается, что законопроект внесен в парламент с пометкой «неотложный».
Из пояснительной записки к законопроекту: «Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной рады быть привлечены к уголовной ответственности».
Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 января 2020 года. Ранее Порошенко заявил, что предложил такую дату, чтобы «облегчить принятие этого решения» для депутатов.
Отмечается, что законопроект внесен в парламент с пометкой «неотложный».
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