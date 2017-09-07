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  • 07.09, 11:20

    Порошенко призвал Раду лишить всех депутатов неприкосновенности

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    Порошенко призвал Раду лишить всех депутатов неприкосновенности

    Порошенко призвал Раду лишить всех депутатов неприкосновенности

    Президент Украины счел необходимым отменить на Украине депутатскую неприкосновенность.

    Депутатскую неприкосновенность на Украине необходимо отменить, заявил президент страны Петр Порошенко, обращаясь в четверг с посланием к Верховной раде. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в конституцию страны. Президент предложил сделать это к 1 января 2020 года, передает ТАСС.

    Петр Порошенко, президент Украины: «Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, у меня простое предложение — давайте введем его в силу с 1 января 2020 года для депутатов уже новой Рады. Возможно, это будет эффективнее».

    Президент добавил, что украинцы недовольны жизнью и властью в стране, и «чувство справедливости сейчас обострено как никогда».

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