Порошенко призвал Раду лишить всех депутатов неприкосновенности

Президент Украины счел необходимым отменить на Украине депутатскую неприкосновенность.
Депутатскую неприкосновенность на Украине необходимо отменить, заявил президент страны Петр Порошенко, обращаясь в четверг с посланием к Верховной раде. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в конституцию страны. Президент предложил сделать это к 1 января 2020 года, передает ТАСС.
Петр Порошенко, президент Украины: «Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, у меня простое предложение — давайте введем его в силу с 1 января 2020 года для депутатов уже новой Рады. Возможно, это будет эффективнее».
Президент добавил, что украинцы недовольны жизнью и властью в стране, и «чувство справедливости сейчас обострено как никогда».
Петр Порошенко, президент Украины: «Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, у меня простое предложение — давайте введем его в силу с 1 января 2020 года для депутатов уже новой Рады. Возможно, это будет эффективнее».
Президент добавил, что украинцы недовольны жизнью и властью в стране, и «чувство справедливости сейчас обострено как никогда».
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