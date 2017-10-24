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    Адвокат: Саакашвили не отказывали в статусе беженца

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    Адвокат: Саакашвили не отказывали в статусе беженца

    Адвокат: Саакашвили не отказывали в статусе беженца

    Адвокат: Саакашвили не отказывали в статусе беженца
  • Фото: Associated Press © 2017, Efrem Lukatsky

    • Адвокат Михаила Саакашвили не считает, что украинская миграционная служба отказала экс-губернатору Одесской области в предоставлении статуса беженца.

    По словам юриста, миграционная служба прислала лишь «обтекаемое информационное письмо».

    Также адвокат потребовал от генпрокурора Украины Юрия Луценко предоставить документ об отказе Саакашвили в статусе беженца, передает РИА Новости.

    Павел Богомазов, адвокат: «На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ».

    Ранее сегодня Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. При этом генпрокурор обвинил экс-президента Грузии в том, что он «перешел красную линию», устраивает провокации «с целью личного захвата власти».

    Отметим, что уволенный с поста губернатора Одесской области и лишенный гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через границу и попал на территорию Украины. Позднее суд признал политика виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в 130 долларов. А в начале октября стало известно, что Саакашвили добивается получения статуса беженца.

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