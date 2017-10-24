Адвокат: Саакашвили не отказывали в статусе беженца

Адвокат Михаила Саакашвили не считает, что украинская миграционная служба отказала
экс-губернатору Одесской области в предоставлении статуса беженца.
По словам юриста, миграционная служба прислала лишь «обтекаемое информационное письмо».
Также адвокат потребовал от генпрокурора Украины Юрия Луценко предоставить документ об отказе Саакашвили в статусе беженца, передает РИА Новости.
Павел Богомазов, адвокат: «На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ».
Ранее сегодня Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. При этом генпрокурор обвинил экс-президента Грузии в том, что он «перешел красную линию», устраивает провокации «с целью личного захвата власти».
Отметим, что уволенный с поста губернатора Одесской области и лишенный гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через границу и попал на территорию Украины. Позднее суд признал политика виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в 130 долларов. А в начале октября стало известно, что Саакашвили добивается получения статуса беженца.
Также адвокат потребовал от генпрокурора Украины Юрия Луценко предоставить документ об отказе Саакашвили в статусе беженца, передает РИА Новости.
Павел Богомазов, адвокат: «На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ».
Ранее сегодня Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. При этом генпрокурор обвинил экс-президента Грузии в том, что он «перешел красную линию», устраивает провокации «с целью личного захвата власти».
Отметим, что уволенный с поста губернатора Одесской области и лишенный гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через границу и попал на территорию Украины. Позднее суд признал политика виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в 130 долларов. А в начале октября стало известно, что Саакашвили добивается получения статуса беженца.
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