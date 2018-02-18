Польша, Нидерланды, Германия: Саакашвили гоняется за славой по всей Европе

Михаил Саакашвили бесславно покинул ту страну, в которую еще полгода назад триумфально вошел благодаря сторонникам, которые прорвали кордон. Откуда пришел, туда и вернули — посылкой в Польшу.
Даже после депортации Саакашвили не потерял способности шутить над журналистами. Сначала пошел слух, что он поселится в гостинице «Бристоль», пресса, разумеется, ждала его там, но он не появился. Лишь позже, веселясь, Саакашвили рассказал, что ночь провел у хороших знакомых за городом.
Настроение, впрочем, штука переменчивая. Не успел политик повеселиться, как в соцсетях появилось фото стола с неоконченной трапезой из ресторана в Киеве, откуда выволокли Саакашвили, а рядом — мокрый стул. Саакашвили поспешил заявить: «Не я».
Не в правилах Саакашвили молчать, поэтому сразу после депортации он собрал в Варшаве большую пресс-конференцию. Говорил много и долго, перескакивая с русского на английский и украинский: жаловался на похищение, на своего студенческого друга, а ныне политического оппонента Порошенко и даже назвал себя диссидентом и провел параллель с Солженицыным.
В Варшаве, где потрясений не любят, одиозного диссидента совсем не ждали. И, мягко говоря, слегка удивились, когда Саакашвили вдруг заявил, что планирует создать в Польше свою партию для борьбы на Украине.
Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши: «Это все фантазии Саакашвили, который переоценивает и свой политический потенциал, и свою репутацию».
Грузинская диаспора Польши к идее партии, в которую должны вступить украинцы и грузины, отнеслась скептически. Но даже после насильственной депортации Саакашвили не растерял своей эксцентричности. Вначале в Польше заявил о том, что он похож на Солженицына, о том, что он раскачает этот мир, а на следующий день, когда мировая общественность стекается в Варшаву, он оказывается в Амстердаме.
Почему Амстердам — догадаться несложно. Там в пригороде у него дом, жена и дети с гражданством Нидерландов. А потом в социальных сетях Саакашвили как «простой революционер» из амстердамского троллейбуса выкладывает фото: получил документ, который позволяет жить и работать в странах Евросоюза. Адвокат политика осторожно комментирует его планы. Но сам Саакашвили уже вовсю раздает интервью иностранной прессе и заявляет о намерении вернуться на Украину.
Михаил Саакашвили: «Слушайте, я символ борьбы в моей части мира. И, может быть, главный символ, если вы посмотрите, на каком расстоянии меня держит Путин или как сильно меня ненавидят олигархи на Украине или в Грузии».
Когда новая волна журналистов после таких заявлений хлынула в Амстердам за какой-то конкретикой, Саакашвили исчез в очередной раз. И объявился в аэропорту Мюнхена, куда как раз прилетела вся политическая элита ведущих государств. Говорят, хотел просить помощи у немцев. Но в Европе к нему двойственное отношение.
Кристоф Херстель, немецкий политолог: «Безусловно, серьезный политик. Но, на мой взгляд, он также и серьезный агент американской разведки. По желанию Вашингтона он поссорился с украинским президентом Порошенко. И его желание создать оппозицию на Украине — это тоже влияние Америки».
Пока же Саакашвили продолжает паясничать в Европе, объявляясь то тут, то там, чтобы оседлать волну столь желанной им славы.
Тем временем тайный покровитель опального политика раскрыл НТВ его мотивы.
Настроение, впрочем, штука переменчивая. Не успел политик повеселиться, как в соцсетях появилось фото стола с неоконченной трапезой из ресторана в Киеве, откуда выволокли Саакашвили, а рядом — мокрый стул. Саакашвили поспешил заявить: «Не я».
Не в правилах Саакашвили молчать, поэтому сразу после депортации он собрал в Варшаве большую пресс-конференцию. Говорил много и долго, перескакивая с русского на английский и украинский: жаловался на похищение, на своего студенческого друга, а ныне политического оппонента Порошенко и даже назвал себя диссидентом и провел параллель с Солженицыным.
В Варшаве, где потрясений не любят, одиозного диссидента совсем не ждали. И, мягко говоря, слегка удивились, когда Саакашвили вдруг заявил, что планирует создать в Польше свою партию для борьбы на Украине.
Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши: «Это все фантазии Саакашвили, который переоценивает и свой политический потенциал, и свою репутацию».
Грузинская диаспора Польши к идее партии, в которую должны вступить украинцы и грузины, отнеслась скептически. Но даже после насильственной депортации Саакашвили не растерял своей эксцентричности. Вначале в Польше заявил о том, что он похож на Солженицына, о том, что он раскачает этот мир, а на следующий день, когда мировая общественность стекается в Варшаву, он оказывается в Амстердаме.
Почему Амстердам — догадаться несложно. Там в пригороде у него дом, жена и дети с гражданством Нидерландов. А потом в социальных сетях Саакашвили как «простой революционер» из амстердамского троллейбуса выкладывает фото: получил документ, который позволяет жить и работать в странах Евросоюза. Адвокат политика осторожно комментирует его планы. Но сам Саакашвили уже вовсю раздает интервью иностранной прессе и заявляет о намерении вернуться на Украину.
Михаил Саакашвили: «Слушайте, я символ борьбы в моей части мира. И, может быть, главный символ, если вы посмотрите, на каком расстоянии меня держит Путин или как сильно меня ненавидят олигархи на Украине или в Грузии».
Когда новая волна журналистов после таких заявлений хлынула в Амстердам за какой-то конкретикой, Саакашвили исчез в очередной раз. И объявился в аэропорту Мюнхена, куда как раз прилетела вся политическая элита ведущих государств. Говорят, хотел просить помощи у немцев. Но в Европе к нему двойственное отношение.
Кристоф Херстель, немецкий политолог: «Безусловно, серьезный политик. Но, на мой взгляд, он также и серьезный агент американской разведки. По желанию Вашингтона он поссорился с украинским президентом Порошенко. И его желание создать оппозицию на Украине — это тоже влияние Америки».
Пока же Саакашвили продолжает паясничать в Европе, объявляясь то тут, то там, чтобы оседлать волну столь желанной им славы.
Тем временем тайный покровитель опального политика раскрыл НТВ его мотивы.
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