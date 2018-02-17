Высылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика

Неужели просто и бесславно закатилась украинская звезда Михаила Саакашвили? В понедельник днем нацгвардейцы, распугав посетителей киевского ресторана «Сулугуни», прервали чаепитие
экс-губернатора Одесской области, отвезли в аэропорт Борисполь и насильно посадили на самолет.
Пока одни, следя за показаниями Flightradar, гадали, где же приземлится вылетевший из Киева бизнесджет с таким почетным гостем на борту, другие подсчитывали, во что все это шоу обошлось украинской казне. Если все сложить — аренду самолета класса люкс, аэропортовые сборы, стоимость топлива, то выйдет никак не меньше 10 тысяч евро за полет в один конец.
Варшава узнала от Саакашвили во время его пресс-конференции, что он практически Солженицын.
Михаил Саакашвили: «Точно также его схватили, арестовали, выгнали из Советского Союза».
Но, тут же забыв о только что придуманной роли интеллигентного диссидента, он плюнул на всякую политкорректность и заговорил про Порошенко и барыг. Польша посмеялась и попросила гастролера на выход: цирк должен путешествовать.
Летучий грузин уже был зафиксирован в аэропорту Амстердама. Саакашвили встретил известный на все Нидерланды адвокат — Оскар Хаммерштайн. Именно он буквально за день по прибытии помог Саакашвили обзавестись новыми документами.
Экс-украинский премьер Николай Азаров задумался: «А может, европейская ссылка Саакашвили только на руку? Подправить имидж и, глядишь, выдадут ярлык на киевское княжение».
Хотя Порошенко все сделал по украинскому политическому фэншую: выборы на носу, значит, пора зачищать политическое пространство.
Николай Азаров: «Порошенко не собирается идти на честные свободные выборы. Он их проиграет с треском. Саакашвили ему мешал. Он (Порошенко — ред.) же его собирался арестовать, когда, помните, Саакашвили на крышу там залез. Но не дали ему арестовать, там гаркнули на него, и выпустил».
Саакашвили вскоре поменял дислокацию и засветился в аэропорту Мюнхена. Есть и более статусное место — Брюссель. Но афиш с «концертами задорного грузина» пока не видно. Хотя сам Саакашвили свой приезд уже анонсировал. Между тем фламандский депутат Фрэнк Крейлман предлагает не реагировать на его популистские штучки.
Фрэнк Крейлман: «Странно что бывший президент Грузии поехал заниматься политикой на Украину. Для нас это было очень странно».
Еще более странным он считает все европейское турне под соусом призыва борьбы с коррупцией от человека, который у себя на родине осужден за превышение полномочий.
Подробности — в видеоматериале.
Варшава узнала от Саакашвили во время его пресс-конференции, что он практически Солженицын.
Михаил Саакашвили: «Точно также его схватили, арестовали, выгнали из Советского Союза».
Но, тут же забыв о только что придуманной роли интеллигентного диссидента, он плюнул на всякую политкорректность и заговорил про Порошенко и барыг. Польша посмеялась и попросила гастролера на выход: цирк должен путешествовать.
Летучий грузин уже был зафиксирован в аэропорту Амстердама. Саакашвили встретил известный на все Нидерланды адвокат — Оскар Хаммерштайн. Именно он буквально за день по прибытии помог Саакашвили обзавестись новыми документами.
Экс-украинский премьер Николай Азаров задумался: «А может, европейская ссылка Саакашвили только на руку? Подправить имидж и, глядишь, выдадут ярлык на киевское княжение».
Хотя Порошенко все сделал по украинскому политическому фэншую: выборы на носу, значит, пора зачищать политическое пространство.
Николай Азаров: «Порошенко не собирается идти на честные свободные выборы. Он их проиграет с треском. Саакашвили ему мешал. Он (Порошенко — ред.) же его собирался арестовать, когда, помните, Саакашвили на крышу там залез. Но не дали ему арестовать, там гаркнули на него, и выпустил».
Саакашвили вскоре поменял дислокацию и засветился в аэропорту Мюнхена. Есть и более статусное место — Брюссель. Но афиш с «концертами задорного грузина» пока не видно. Хотя сам Саакашвили свой приезд уже анонсировал. Между тем фламандский депутат Фрэнк Крейлман предлагает не реагировать на его популистские штучки.
Фрэнк Крейлман: «Странно что бывший президент Грузии поехал заниматься политикой на Украину. Для нас это было очень странно».
Еще более странным он считает все европейское турне под соусом призыва борьбы с коррупцией от человека, который у себя на родине осужден за превышение полномочий.
Подробности — в видеоматериале.
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