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    Высылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика. Германия, Нидерланды, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВысылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика

    Высылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика

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    Высылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика

    Высылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика

    Высылка Саакашвили: почему Порошенко решился избавиться от опального политика

      Неужели просто и бесславно закатилась украинская звезда Михаила Саакашвили? В понедельник днем нацгвардейцы, распугав посетителей киевского ресторана «Сулугуни», прервали чаепитие экс-губернатора Одесской области, отвезли в аэропорт Борисполь и насильно посадили на самолет.

      Пока одни, следя за показаниями Flightradar, гадали, где же приземлится вылетевший из Киева бизнесджет с таким почетным гостем на борту, другие подсчитывали, во что все это шоу обошлось украинской казне. Если все сложить — аренду самолета класса люкс, аэропортовые сборы, стоимость топлива, то выйдет никак не меньше 10 тысяч евро за полет в один конец.

      Варшава узнала от Саакашвили во время его пресс-конференции, что он практически Солженицын.

      Михаил Саакашвили: «Точно также его схватили, арестовали, выгнали из Советского Союза».

      Но, тут же забыв о только что придуманной роли интеллигентного диссидента, он плюнул на всякую политкорректность и заговорил про Порошенко и барыг. Польша посмеялась и попросила гастролера на выход: цирк должен путешествовать.

      Летучий грузин уже был зафиксирован в аэропорту Амстердама. Саакашвили встретил известный на все Нидерланды адвокат — Оскар Хаммерштайн. Именно он буквально за день по прибытии помог Саакашвили обзавестись новыми документами.

      Экс-украинский премьер Николай Азаров задумался: «А может, европейская ссылка Саакашвили только на руку? Подправить имидж и, глядишь, выдадут ярлык на киевское княжение».

      Хотя Порошенко все сделал по украинскому политическому фэншую: выборы на носу, значит, пора зачищать политическое пространство.

      Николай Азаров: «Порошенко не собирается идти на честные свободные выборы. Он их проиграет с треском. Саакашвили ему мешал. Он (Порошенко — ред.) же его собирался арестовать, когда, помните, Саакашвили на крышу там залез. Но не дали ему арестовать, там гаркнули на него, и выпустил».

      Саакашвили вскоре поменял дислокацию и засветился в аэропорту Мюнхена. Есть и более статусное место — Брюссель. Но афиш с «концертами задорного грузина» пока не видно. Хотя сам Саакашвили свой приезд уже анонсировал. Между тем фламандский депутат Фрэнк Крейлман предлагает не реагировать на его популистские штучки.

      Фрэнк Крейлман: «Странно что бывший президент Грузии поехал заниматься политикой на Украину. Для нас это было очень странно».

      Еще более странным он считает все европейское турне под соусом призыва борьбы с коррупцией от человека, который у себя на родине осужден за превышение полномочий.

      Подробности — в видеоматериале.

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