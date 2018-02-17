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    Саакашвили предрек Украине скорый развал

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    Саакашвили предрек Украине скорый развал

    Саакашвили предрек Украине скорый развал

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обрисовал будущее Незалежной.

    По словам политика, Украину в скором времени ждет развал, так как она «превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов». Как заявил Саакашвили в интервью Die Press, 70% экономики страны принадлежат семи бизнесменам и «самые главные из них — это Пётр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части».

    Михаил Саакашвили: «Институты очень слабые, и государство практически не работает. В стране орудуют полувоенные формирования, используемые Порошенко. Такие же формирования есть в подчинении министра внутренних дел (Арсена Авакова) и Ахметова».

    смотретьЕго в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину
    Его в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину
    12 февраля Саакашвили задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников. Позднее сам Саакашвили заявил, что хочет, чтобы его судили на Украине, подчеркнув, что не намерен просить у Польши политического убежища.

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