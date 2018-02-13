«Хочу, чтобы меня судили на Украине»: Саакашвили требует вернуть его в Киев

Сегодня из Варшавы прозвучали обличительные заявления в адрес украинских властей. Их сделал Михаил Саакашвили, которого накануне силовики буквально за волосы выволокли из ресторана в Киеве и посадили на самолет в Польшу.
Очередной поворот в судьбе Саакашвили сейчас активно обсуждают сразу в нескольких столицах, включая Тбилиси, где пытаются оценить шансы на экстрадицию в Грузию бывшего президента.
Сколько экспрессии прозвучало только в одном высказывании Саакашвили: «Заберите меня обратно на Украину». Этот крик души, который он издал во время пресс-конференции в Варшаве, мгновенно стал заглавием очередного витка истории скитаний политика между «грузинским молотом» и «украинской наковальней» с заездами в Польшу.
Бывший президент Грузии заявил, что добровольно готов сложить голову на плаху украинского правосудия. Киев обвиняет его в преступлениях против украинской государственности, пособничестве организации госпереворота. Но в Киеве, по словам Саакашвили, от него демонстративно воротят нос. Логика Саакашвили и впрямь кажется железной, ведь человека, которого обвиняют в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны.
Михаил Саакашвили: «Как сейчас я буду являться на судебные заседания? Я же преступник, да? Вы же в Верховной раде, оказывается, объявили, что я хотел свергнуть власть на Украине, что я брал деньги у русских. Меня будут судить на Украине или нет? Я хочу, чтобы меня судили на Украине».
Его выбросила, как выразился сам политик, с территории Украины Госпогранслужба — за нарушение миграционного законодательства. Прорвавшийся еще в сентябре прошлого года с помощью сторонников через границу и лишенный гражданства Украины Саакашвили находился в стране незаконно. Но до сих пор этого никого не смущало.
Но чаша терпения у украинских пограничников переполнилась, когда Саакашвили ел в ресторане в Киеве. Нетрудно догадаться, как говорят украинские политологи, кто в стране «наелся» проделками Саакашвили, намекая на Петра Порошенко. Президент Украины скрывает, что видит в бывшем соратнике злейшего врага, зато об этом открыто говорит сам Саакашвили, прямо обвиняя Порошенко в своей высылке.
В Киеве был запланирован на сегодня допрос Саакашвили по делу об убийствах на Майдане. Свой монолог на пресс-конференции политик адресовал лично генпрокурору Украины Юрию Луценко. В украинской прокуратуре в ответ заявили, что якобы не знали о высылке обвиняемого Саакашвили заранее, а теперь о ней сожалеют.
Подробности — в видеоматериале.
Сколько экспрессии прозвучало только в одном высказывании Саакашвили: «Заберите меня обратно на Украину». Этот крик души, который он издал во время пресс-конференции в Варшаве, мгновенно стал заглавием очередного витка истории скитаний политика между «грузинским молотом» и «украинской наковальней» с заездами в Польшу.
Бывший президент Грузии заявил, что добровольно готов сложить голову на плаху украинского правосудия. Киев обвиняет его в преступлениях против украинской государственности, пособничестве организации госпереворота. Но в Киеве, по словам Саакашвили, от него демонстративно воротят нос. Логика Саакашвили и впрямь кажется железной, ведь человека, которого обвиняют в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны.
Михаил Саакашвили: «Как сейчас я буду являться на судебные заседания? Я же преступник, да? Вы же в Верховной раде, оказывается, объявили, что я хотел свергнуть власть на Украине, что я брал деньги у русских. Меня будут судить на Украине или нет? Я хочу, чтобы меня судили на Украине».
Его выбросила, как выразился сам политик, с территории Украины Госпогранслужба — за нарушение миграционного законодательства. Прорвавшийся еще в сентябре прошлого года с помощью сторонников через границу и лишенный гражданства Украины Саакашвили находился в стране незаконно. Но до сих пор этого никого не смущало.
Но чаша терпения у украинских пограничников переполнилась, когда Саакашвили ел в ресторане в Киеве. Нетрудно догадаться, как говорят украинские политологи, кто в стране «наелся» проделками Саакашвили, намекая на Петра Порошенко. Президент Украины скрывает, что видит в бывшем соратнике злейшего врага, зато об этом открыто говорит сам Саакашвили, прямо обвиняя Порошенко в своей высылке.
В Киеве был запланирован на сегодня допрос Саакашвили по делу об убийствах на Майдане. Свой монолог на пресс-конференции политик адресовал лично генпрокурору Украины Юрию Луценко. В украинской прокуратуре в ответ заявили, что якобы не знали о высылке обвиняемого Саакашвили заранее, а теперь о ней сожалеют.
Подробности — в видеоматериале.
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