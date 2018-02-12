Госпогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу

Лидера партии «Движение новых сил» отправили на самолете с территории Украины в Польшу. Соратникам политика не удалось помешать его выдворению.
Источник ТАСС в киевском аэропорту Борисполь заявил, что Саакашвили вылетел из аэропорта на частном самолете.
Источник: «Наш ВИП-пассажир Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань».
Между тем портал ТСН.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что Саакашвили вывезли чартерным рейсом в Польшу, который вылетел около 16:00 по местному времени. По данным издания, речь идет не о депортации, а о реадмиссии — это возвращение нелегала в страну, откуда он прибыл.
В свою очередь в погранслужбе Украины подтвердили, что Михаил Саакашвили находился на территории страны незаконно, поэтому его вернули в Польшу.
Госпогранслужба Украины: «Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство».
Ранее сторонники Саакашвили объявили «всеобщую мобилизацию» и планировали блокировать аэропорт Борисполь, чтобы помешать увезти лидера «Движения новых сил». Но их план, по-видимому, провалился.
Напомним, Саакашвили схватили сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме. Политика погрузили в фургон и увезли в неизвестном направлении.
Источник: «Наш ВИП-пассажир Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань».
Между тем портал ТСН.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что Саакашвили вывезли чартерным рейсом в Польшу, который вылетел около 16:00 по местному времени. По данным издания, речь идет не о депортации, а о реадмиссии — это возвращение нелегала в страну, откуда он прибыл.
В свою очередь в погранслужбе Украины подтвердили, что Михаил Саакашвили находился на территории страны незаконно, поэтому его вернули в Польшу.
Госпогранслужба Украины: «Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство».
Ранее сторонники Саакашвили объявили «всеобщую мобилизацию» и планировали блокировать аэропорт Борисполь, чтобы помешать увезти лидера «Движения новых сил». Но их план, по-видимому, провалился.
Напомним, Саакашвили схватили сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме. Политика погрузили в фургон и увезли в неизвестном направлении.
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