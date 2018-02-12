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    Госпогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу. аэропорты, Польша, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГоспогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу

    Госпогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу

    8 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    Госпогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу

    Госпогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу

    Госпогранслужба Украины: Михаил Саакашвили возвращен в Польшу
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

      • Лидера партии «Движение новых сил» отправили на самолете с территории Украины в Польшу. Соратникам политика не удалось помешать его выдворению.

      Источник ТАСС в киевском аэропорту Борисполь заявил, что Саакашвили вылетел из аэропорта на частном самолете.

      Источник: «Наш ВИП-пассажир Саакашвили прибыл на летное поле на вертолете, его пересадили в частный самолет. После чего он покинул воздушную гавань».

      Между тем портал ТСН.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что Саакашвили вывезли чартерным рейсом в Польшу, который вылетел около 16:00 по местному времени. По данным издания, речь идет не о депортации, а о реадмиссии — это возвращение нелегала в страну, откуда он прибыл.

      В свою очередь в погранслужбе Украины подтвердили, что Михаил Саакашвили находился на территории страны незаконно, поэтому его вернули в Польшу.

      Госпогранслужба Украины: «Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство».

      Ранее сторонники Саакашвили объявили «всеобщую мобилизацию» и планировали блокировать аэропорт Борисполь, чтобы помешать увезти лидера «Движения новых сил». Но их план, по-видимому, провалился.

      смотретьСаакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве
      Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве
      Напомним, Саакашвили схватили сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме. Политика погрузили в фургон и увезли в неизвестном направлении.

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