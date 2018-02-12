Соратники пытаются предотвратить выдворение Саакашвили в Польшу

Соратники Михаила Саакашвили объявили «всеобщую мобилизацию», чтобы предотвратить возможную попытку выдворения политика с Украины.
Сторонники бывшего президента Грузии полагают, что его планируют вывезти в Европу. По их данным, Михаила Саакашвили могут отправить авиарейсом в Варшаву сегодня вечером. Активисты направились в аэропорт Борисполь, чтобы воспрепятствовать этому.
О «всеобщей мобилизации» в рядах сторонников Саакашвили объявила его соратница Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook.
Лиза Богуцкая: «Предварительно, едем в аэропорт Борисполь. Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация».
Эту информацию у себя в Facebook подтвердила пресс-атташе Саакашвили Дарина Чиж.
Дарина Чиж: «Уважаемые журналисты! Михаила Саакашвили везут в Борисполь».
Между тем адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что у украинских властей нет законных оснований для выдворения политика из страны, передает «Интерфакс». При этом пока точно не известно, кто и куда увез экс-губернатора Одесской области. Но его юридический представитель полагает, что Саакашвили задержал спецназ Государственной пограничной службы Украины.
Руслан Чорнолуцкий: «Персонал и посетители ресторана говорят о том, что видели на них соответствующие шевроны».
Напомним, Саакашвили схватили в киевском ресторане «Сулугуни», который находится недалеко от офиса его партии «Движение новых сил». Политика посадили в белый фургон и увезли в неизвестном направлении. Между тем сам экс-президент Грузии на днях заявлял, что украинские власти планируют депортировать его в Польшу и необходимые документы уже подписаны иммиграционной службой.
О «всеобщей мобилизации» в рядах сторонников Саакашвили объявила его соратница Лиза Богуцкая на своей странице в Facebook.
Лиза Богуцкая: «Предварительно, едем в аэропорт Борисполь. Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация».
Эту информацию у себя в Facebook подтвердила пресс-атташе Саакашвили Дарина Чиж.
Дарина Чиж: «Уважаемые журналисты! Михаила Саакашвили везут в Борисполь».
Между тем адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявил, что у украинских властей нет законных оснований для выдворения политика из страны, передает «Интерфакс». При этом пока точно не известно, кто и куда увез экс-губернатора Одесской области. Но его юридический представитель полагает, что Саакашвили задержал спецназ Государственной пограничной службы Украины.
Руслан Чорнолуцкий: «Персонал и посетители ресторана говорят о том, что видели на них соответствующие шевроны».
Напомним, Саакашвили схватили в киевском ресторане «Сулугуни», который находится недалеко от офиса его партии «Движение новых сил». Политика посадили в белый фургон и увезли в неизвестном направлении. Между тем сам экс-президент Грузии на днях заявлял, что украинские власти планируют депортировать его в Польшу и необходимые документы уже подписаны иммиграционной службой.
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