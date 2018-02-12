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    Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве. задержание, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве

    Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве

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    Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве

    Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве

    Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве

      Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь задержан в Киеве.

      Пресс-секретарь Михаила Саакашвили Татьяна Багратионовская заявила, что политика схватили в ресторане рядом с офисом его партии «Движение новых сил». Об этом сообщает ТАСС.

      Татьяна Багратионовская: «Михаила Саакашвили захватили в ресторане „Сулугуни“ рядом с офисом нашей партии в Музейном переулке, 10. Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении».

      По ее словам, Саакашвили увезли люди, одетые в камуфляжную форму. Они не представлялись.

      Татьяна Багратионовская: «Они прибыли на трех машинах. Номер одной из них — АА 0121 СН».

      В свою очередь соратник Саакашвили Юрий Деревянко назвал случившееся похищением, передает РИА Новости. По его версии, политика схватил спецназ, но куда именно его увезли, неизвестно.

      Между тем на странице Саакашвили в Facebook уже появилось видео из ресторана, на котором запечатлен момент задержания.

      Опубликовано Mikheil Saakashvili 12 февраля 2018 г.

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