Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве

Бывший президент Грузии и
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь задержан в Киеве.
Пресс-секретарь Михаила Саакашвили Татьяна Багратионовская заявила, что политика схватили в ресторане рядом с офисом его партии «Движение новых сил». Об этом сообщает ТАСС.
Татьяна Багратионовская: «Михаила Саакашвили захватили в ресторане „Сулугуни“ рядом с офисом нашей партии в Музейном переулке, 10. Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении».
По ее словам, Саакашвили увезли люди, одетые в камуфляжную форму. Они не представлялись.
Татьяна Багратионовская: «Они прибыли на трех машинах. Номер одной из них — АА 0121 СН».
В свою очередь соратник Саакашвили Юрий Деревянко назвал случившееся похищением, передает РИА Новости. По его версии, политика схватил спецназ, но куда именно его увезли, неизвестно.
Между тем на странице Саакашвили в Facebook уже появилось видео из ресторана, на котором запечатлен момент задержания.
Татьяна Багратионовская: «Михаила Саакашвили захватили в ресторане „Сулугуни“ рядом с офисом нашей партии в Музейном переулке, 10. Его силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении».
По ее словам, Саакашвили увезли люди, одетые в камуфляжную форму. Они не представлялись.
Татьяна Багратионовская: «Они прибыли на трех машинах. Номер одной из них — АА 0121 СН».
В свою очередь соратник Саакашвили Юрий Деревянко назвал случившееся похищением, передает РИА Новости. По его версии, политика схватил спецназ, но куда именно его увезли, неизвестно.
Между тем на странице Саакашвили в Facebook уже появилось видео из ресторана, на котором запечатлен момент задержания.
Опубликовано Mikheil Saakashvili 12 февраля 2018 г.
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