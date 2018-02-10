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    Саакашвили рассказал о решении Киева депортировать его в Польшу

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    Саакашвили рассказал о решении Киева депортировать его в Польшу

    Саакашвили рассказал о решении Киева депортировать его в Польшу

    Михаил Саакашвили заявил, что иммиграционная служба Украины намерена депортировать его в Польшу.

    В интервью телекомпании «Рустави-2» Саакашвили рассказал, что пакет документов по его депортации на территорию Польши уже подписан украинской иммиграционной службой. При этом политик подчеркнул, что «независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти» на Украине.

    Между тем в пятницу министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Киев не видит никаких препятствий для экстрадиции экс-губернатора Одесской области в Грузию. Для принятия окончательного решения ведомство ждет завершения экстрадиционной проверки.

    смотретьСторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко
    Сторонники Саакашвили провели акцию у дворца Порошенко
    Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу Петра Порошенко. В начале сентября 2017 года политик при поддержке соратников нелегально прорвался на Украину. После его обвинили в незаконном пересечении границы.

    Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако миграционная служба ему отказала. На законных основаниях лидер «Движения новых сил» может находиться только до 1 марта 2018 года.

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