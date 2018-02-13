Саакашвили не намерен просить убежища в Польше

Высланный с территории Украины Михаил Саакашвили заявил, что не намерен просить политического убежища в Польше.
Накануне лидера «Движения новых сил» задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт, где силой посадили в самолет и отправили в Варшаву. Саакашвили прокомментировал NewsOne информацию о том, что Грузия намерена добиваться его экстрадиции из Польши. На родине он заочно приговорен к трем годам лишения свободы за злостное превышение полномочий.
Михаил Саакашвили: «Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня, как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера. Я с самого начала говорил, что у Грузии и Украины против меня нет серьезных обвинений».
Саакашвили рассказал, что в настоящее время находится под охраной в полиции.
Михаил Саакашвили: «Я разговаривал с руководством министерства внутренних дел, они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду».
Между тем в Генпрокуратуре Украины заявили, что не собираются закрывать дела в отношении Саакашвили, передает РИА Новости.
Михаил Саакашвили: «Как говорят в Одессе, не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня, как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера. Я с самого начала говорил, что у Грузии и Украины против меня нет серьезных обвинений».
Саакашвили рассказал, что в настоящее время находится под охраной в полиции.
Михаил Саакашвили: «Я разговаривал с руководством министерства внутренних дел, они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Просить у Польши политического убежища я не буду».
Между тем в Генпрокуратуре Украины заявили, что не собираются закрывать дела в отношении Саакашвили, передает РИА Новости.
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