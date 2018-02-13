«Били в лицо и грозились выстрелить»: Саакашвили опубликовал видео задержания

На странице
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилось видео задержания политика.
На записи с камер наблюдения видно, как вооруженные люди в масках врываются в ресторан и укладывают нескольких посетителей на пол. Потом четверо мужчин ведут, предположительно, бывшего главу Грузии в автомобиль, при этом один из них держит его за волосы.
В описании к записи говорится, что задержавшие Саакашвили «били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозились выстрелить».
Напомним, Саакашвили задержали накануне в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме.
В Госпогранслужбе Украины заявили, что он был выслан из страны, поскольку находился на ее территории незаконно. Саакашвили вернули в Польшу, откуда минувшей осенью он прорвался через украинскую границу. В украинской погранслужбе подчеркнули, что юридических оснований для его возвращения в страну нет.
Сторонники экс-президента Грузии пытались воспрепятствовать планам украинских властей и блокировать киевский аэропорт Борисполь. Но их усилия не принесли результатов. После этого сторонники Саакашвили устроили митинг у здания администрации президента Петра Порошенко.
В описании к записи говорится, что задержавшие Саакашвили «били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозились выстрелить».
Напомним, Саакашвили задержали накануне в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме.
В Госпогранслужбе Украины заявили, что он был выслан из страны, поскольку находился на ее территории незаконно. Саакашвили вернули в Польшу, откуда минувшей осенью он прорвался через украинскую границу. В украинской погранслужбе подчеркнули, что юридических оснований для его возвращения в страну нет.
Сторонники экс-президента Грузии пытались воспрепятствовать планам украинских властей и блокировать киевский аэропорт Борисполь. Но их усилия не принесли результатов. После этого сторонники Саакашвили устроили митинг у здания администрации президента Петра Порошенко.
Комментарии