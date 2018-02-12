Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, который сегодня был выслан с территории Украины, прибыл в Польшу.
В пограничной службе Польши заявили, что самолет с Саакашвили приземлился на территории страны, передает ТАСС.
Погранслужба Польши: «Михаил Саакашвили принят на территории Польши».
Польская сторона пояснила, что от Национальной миграционной службы Украины поступило заявление о реадмиссии (возвращении нелегала в страну, откуда он прибыл — ред.).
Погранслужба Польши: «Учитывая тот факт, что Михаил Саакашвили является супругом гражданки государства — члена Европейского союза, просьба украинской стороны была удовлетворена».
Жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов.
В свою очередь сторонник политика Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook сообщил, что получил звонок от Саакашвили.
Давид Сакварелидзе: «Отзвонился! Он в Варшаве».
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили был выслан из страны, поскольку находился на ее территории незаконно. Он был возвращен в Польшу, откуда и прибыл. Напомним, минувшей осенью Саакавшили прорвался через украинскую границу в окружении сторонников именно с территории Польши. В украинской погранслужбе подчеркнули, что юридических оснований для его возвращения на Украину нет.
Сторонники экс-президента Грузии пытались воспрепятствовать планам украинских властей и блокировать киевский аэропорт Борисполь. Но их усилия не принесли результатов.
Напомним, Саакашвили задержали сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме. После этого политика увезли в неизвестном направлении.
Погранслужба Польши: «Михаил Саакашвили принят на территории Польши».
Польская сторона пояснила, что от Национальной миграционной службы Украины поступило заявление о реадмиссии (возвращении нелегала в страну, откуда он прибыл — ред.).
Погранслужба Польши: «Учитывая тот факт, что Михаил Саакашвили является супругом гражданки государства — члена Европейского союза, просьба украинской стороны была удовлетворена».
Жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов.
В свою очередь сторонник политика Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook сообщил, что получил звонок от Саакашвили.
Давид Сакварелидзе: «Отзвонился! Он в Варшаве».
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили был выслан из страны, поскольку находился на ее территории незаконно. Он был возвращен в Польшу, откуда и прибыл. Напомним, минувшей осенью Саакавшили прорвался через украинскую границу в окружении сторонников именно с территории Польши. В украинской погранслужбе подчеркнули, что юридических оснований для его возвращения на Украину нет.
Сторонники экс-президента Грузии пытались воспрепятствовать планам украинских властей и блокировать киевский аэропорт Борисполь. Но их усилия не принесли результатов.
Напомним, Саакашвили задержали сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме. После этого политика увезли в неизвестном направлении.
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