Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
13 февраля, 11:00
Запуск «Прогресса» к МКС
    •  

    Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву

    6 комментариев
    Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву

    Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву

    Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву
  • Видео Associated Press © 2018, Efrem Lukatsky

    • Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, который сегодня был выслан с территории Украины, прибыл в Польшу.

    В пограничной службе Польши заявили, что самолет с Саакашвили приземлился на территории страны, передает ТАСС.

    Погранслужба Польши: «Михаил Саакашвили принят на территории Польши».

    Польская сторона пояснила, что от Национальной миграционной службы Украины поступило заявление о реадмиссии (возвращении нелегала в страну, откуда он прибыл — ред.).

    Погранслужба Польши: «Учитывая тот факт, что Михаил Саакашвили является супругом гражданки государства — члена Европейского союза, просьба украинской стороны была удовлетворена».

    Жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов.

    В свою очередь сторонник политика Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook сообщил, что получил звонок от Саакашвили.

    Давид Сакварелидзе: «Отзвонился! Он в Варшаве».

    Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили был выслан из страны, поскольку находился на ее территории незаконно. Он был возвращен в Польшу, откуда и прибыл. Напомним, минувшей осенью Саакавшили прорвался через украинскую границу в окружении сторонников именно с территории Польши. В украинской погранслужбе подчеркнули, что юридических оснований для его возвращения на Украину нет.

    Сторонники экс-президента Грузии пытались воспрепятствовать планам украинских властей и блокировать киевский аэропорт Борисполь. Но их усилия не принесли результатов.

    смотретьСаакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве
    Саакашвили увезли в неизвестном направлении после задержания в Киеве
    Напомним, Саакашвили задержали сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме. После этого политика увезли в неизвестном направлении.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru