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    Саакашвили попросил ЕС о помощи в борьбе с Порошенко. депортация, задержание, Польша, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили попросил ЕС о помощи в борьбе с Порошенко

    Саакашвили попросил ЕС о помощи в борьбе с Порошенко

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    Саакашвили попросил ЕС о помощи в борьбе с Порошенко

    Саакашвили попросил ЕС о помощи в борьбе с Порошенко

    Саакашвили попросил ЕС о помощи в борьбе с Порошенко

      Михаил Саакашвили, которого накануне выслали с территории Украины, попросил Евросоюз и немецкого канцлера Ангелу Меркель о помощи в противостоянии Петру Порошенко. Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

      Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области считает: если европейские лидеры ничего не предпримут, Украине грозит гибель.

      Михаил Саакашвили      : «Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня подальше, поскольку я обличаю коррупцию».

      Накануне Саакашвили задержали украинские пограничники. Как это было, можно увидеть на видеозаписи, которую разместил в Сети опальный политик. Силовики забежали в ресторан, где находился Саакашвили, уложили посетителей на пол, а затем за волосы вывели его из ресторана и затолкали в фургон.

      Вчерашние злоключения Саакашвили завершились в Польше, куда его выслали украинские власти. Именно с польской территории прошлой осенью политик незаконно попал на Украину, прорвав кордоны.

      Саакашвили уже заявил, что снова попытается попасть на Украину, а его адвокаты планируют обжаловать высылку в суде. Тем временем Грузинские власти заявили, что намереваются вернуть политика на историческую родину, где на него заведено несколько уголовных дел. В главной прокуратуре страны отметили, что еще в августе 2017-го отправили в Польшу запрос об его экстрадиции.

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