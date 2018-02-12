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    Саакашвили анонсировал митинг в Киеве 18 февраля

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    Саакашвили анонсировал митинг в Киеве 18 февраля

    Саакашвили анонсировал митинг в Киеве 18 февраля

    Саакашвили анонсировал митинг в Киеве 18 февраля
  • Фото: Associated Press © 2018, Evgeniy Maloletka

    • Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, которого выдворили с территории Украины, не намерен отказываться от своих планов. Он заявил, что митинг его сторонников в Киеве пройдет 18 февраля, как и было намечено.

    Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии: «Мы собирались 18 числа презентовать альтернативное правительство. Мы не будем менять своих планов. Мы ни от чего не отказываемся, это все показывает, что мы на правильном пути».

    При этом Саакашвили отказался отвечать на вопрос, намерен ли он возвращаться на Украину, передает телеканал NewsOne. Он заявил, что расскажет о своих планах на пресс-конференции, которую собирается провести 13 февраля.

    Напомним, Саакашвили задержали сегодня в киевском ресторане вооруженные люди в камуфляжной форме.

    В Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили был выслан из страны, поскольку находился на ее территории незаконно. Он был возвращен в Польшу, откуда минувшей осенью прорвался через украинскую границу. В украинской погранслужбе также подчеркнули, что юридических оснований для его возвращения в страну.

    Сторонники экс-президента Грузии пытались воспрепятствовать планам украинских властей и блокировать киевский аэропорт Борисполь. Но их усилия не принесли результатов.

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