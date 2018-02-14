Его в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину

Главный скандалист Грузии и Украины Михаил Саакашвили, накануне выдворенный в Польшу, дал всем понять — бросать борьбу с киевскими олигархами он не собирается. И даже попросил помощи у ЕС и лично у Ангелы Меркель. Иначе, по его словам, Порошенко «страну загубит».
Как же экс-президент Грузии планирует вернуться в Незалежную? Можно просто достать из широких штанин голландский паспорт, который так тщательно скрывал Саакашвили, и прилететь регулярным рейсом Амстердам — Киев. И дальше бегать по крышам. Но тогда он уже не был бы тем страдальцем, которому некуда податься. Поэтому, может и на прорыв снова пойти.
Украинских пограничников, если прорыв все-таки случится, уже наверняка проинструктировали стрелять на поражение. Но зеленый коридор Саакашвили может открыть Меркель. Или его американские кураторы, у которых он уже попросил защиты.
И вот что удивительно — на Украине, о чем уже многие успели забыть, Михо вообще-то судят за попытку госпереворта. И так появляется третий способ для возвращения Саакашвили. На пресс-конференции в Польше грузинский политик прямо заявил — хочу, чтобы меня судили на Украине! Но, кажется, в Киеве этого уже не хотят.
И вот что интересно: Саакашвили выслали из страны как раз накануне визита в Киев ревизоров от МВФ. А ведь его едва ли не больше западных кредиторов тошнит от коррупции на Украине. И еще, по странному стечению обстоятельств, как раз во вторник изгнанника собирались допросить по делу о расстрелах на Майдане. Он должен был прояснить так называемую версию о грузинских снайперах. Но, видимо, так уже и не прояснит.
Украинских пограничников, если прорыв все-таки случится, уже наверняка проинструктировали стрелять на поражение. Но зеленый коридор Саакашвили может открыть Меркель. Или его американские кураторы, у которых он уже попросил защиты.
И вот что удивительно — на Украине, о чем уже многие успели забыть, Михо вообще-то судят за попытку госпереворта. И так появляется третий способ для возвращения Саакашвили. На пресс-конференции в Польше грузинский политик прямо заявил — хочу, чтобы меня судили на Украине! Но, кажется, в Киеве этого уже не хотят.
И вот что интересно: Саакашвили выслали из страны как раз накануне визита в Киев ревизоров от МВФ. А ведь его едва ли не больше западных кредиторов тошнит от коррупции на Украине. И еще, по странному стечению обстоятельств, как раз во вторник изгнанника собирались допросить по делу о расстрелах на Майдане. Он должен был прояснить так называемую версию о грузинских снайперах. Но, видимо, так уже и не прояснит.
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