«Джигита-мученика» Саакашвили заметили в Амстердаме

Выдворенного из Украины Михаила Саакашвили сфотографировали в международном аэропорту Амстердама.
Снимок, на котором запечатлен улыбающися лидер «Движения новых сил», опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко.
Он посоветовал опальному политику «не налегать ни на что лишнее» и не забывать «принимать мученически-грозный вид» при общении с журналистами.
Между тем Nu.nl со ссылкой на адвоката Саакашвили сообщает, что бывший президент Грузии намерен получить вид на жительство и поселиться в Амстердаме. Отметим, что Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.
Напомним, 12 февраля лидера «Движения новых сил» задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Там экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Варшаву.
Сам же Саакашвили заявил, что у Грузии и Украины против него «нет серьезных обвинений», попросил Евросоюз о помощи в борьбе с Петром Порошенко и сообщил, что не намерен просить у Польши политического убежища.
Он посоветовал опальному политику «не налегать ни на что лишнее» и не забывать «принимать мученически-грозный вид» при общении с журналистами.
А Михо-то уже в Амстердаме!Опубликовано Алексеем Гончаренко 14 февраля 2018 г.
Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память.
…
Между тем Nu.nl со ссылкой на адвоката Саакашвили сообщает, что бывший президент Грузии намерен получить вид на жительство и поселиться в Амстердаме. Отметим, что Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.
Напомним, 12 февраля лидера «Движения новых сил» задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Там экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Варшаву.
Сам же Саакашвили заявил, что у Грузии и Украины против него «нет серьезных обвинений», попросил Евросоюз о помощи в борьбе с Петром Порошенко и сообщил, что не намерен просить у Польши политического убежища.
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