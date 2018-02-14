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    «Джигита-мученика» Саакашвили заметили в Амстердаме

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    • Фото: Олег Павлович / facebook.com
    <nobr>«Джигита-мученика»</nobr> Саакашвили заметили в Амстердаме

    «Джигита-мученика» Саакашвили заметили в Амстердаме

    <nobr>«Джигита-мученика»</nobr> Саакашвили заметили в Амстердаме
  • Фото: Олег Павлович / facebook.com

    • Выдворенного из Украины Михаила Саакашвили сфотографировали в международном аэропорту Амстердама.

    Снимок, на котором запечатлен улыбающися лидер «Движения новых сил», опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Он посоветовал опальному политику «не налегать ни на что лишнее» и не забывать «принимать мученически-грозный вид» при общении с журналистами.

    А Михо-то уже в Амстердаме!
    Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память.

    Опубликовано Алексеем Гончаренко 14 февраля 2018 г.

    Между тем Nu.nl со ссылкой на адвоката Саакашвили сообщает, что бывший президент Грузии намерен получить вид на жительство и поселиться в Амстердаме. Отметим, что Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.

    смотретьЕго в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину
    Его в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину
    Напомним, 12 февраля лидера «Движения новых сил» задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Там экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Варшаву.

    Сам же Саакашвили заявил, что у Грузии и Украины против него «нет серьезных обвинений», попросил Евросоюз о помощи в борьбе с Петром Порошенко и сообщил, что не намерен просить у Польши политического убежища.

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