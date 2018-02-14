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    Саакашвили в Амстердаме похвастался «настоящим документом»

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили в Амстердаме похвастался «настоящим документом»

    Саакашвили в Амстердаме похвастался «настоящим документом»

    Саакашвили в Амстердаме похвастался «настоящим документом»
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Михаил Саакашвили заявил, что всего за несколько минут получил право жить и работать в Евросоюзе.

    Изгнанный из Украины политик заявил, что сегодня в Амстердаме получил «настоящий документ» — удостоверение личности. По словам экс-президента Грузии, вся процедура заняла несколько минут.

    Михаил Саакашвили: «Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут».

    При этом в своем Facebook лидер «Движения новых сил» заявил, что как никогда решительно настроен вернуть украинское гражданство.

    смотретьЕго в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину
    Его в дверь, а он в окно: как Саакашвили собирается прорываться на Украину
    Напомним, 12 февраля опального политика задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников.

    Позднее сам Саакашвили заявил, что хочет, чтобы его судили на Украине, подчеркнув, что не намерен просить у Польши политического убежища. А сегодня бывшего президента Грузии заметили в Амстердаме. Отметим, что Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулоф.

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