Саакашвили в Амстердаме похвастался «настоящим документом»

Михаил Саакашвили заявил, что всего за несколько минут получил право жить и работать в Евросоюзе.
Изгнанный из Украины политик заявил, что сегодня в Амстердаме получил «настоящий документ» — удостоверение личности. По словам экс-президента Грузии, вся процедура заняла несколько минут.
Михаил Саакашвили: «Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут».
При этом в своем Facebook лидер «Движения новых сил» заявил, что как никогда решительно настроен вернуть украинское гражданство.
Напомним, 12 февраля опального политика задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников.
Позднее сам Саакашвили заявил, что хочет, чтобы его судили на Украине, подчеркнув, что не намерен просить у Польши политического убежища. А сегодня бывшего президента Грузии заметили в Амстердаме. Отметим, что Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулоф.
Михаил Саакашвили: «Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут».
При этом в своем Facebook лидер «Движения новых сил» заявил, что как никогда решительно настроен вернуть украинское гражданство.
Напомним, 12 февраля опального политика задержали в киевском ресторане и увезли в аэропорт. Экс-главу Одесской области силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников.
Позднее сам Саакашвили заявил, что хочет, чтобы его судили на Украине, подчеркнув, что не намерен просить у Польши политического убежища. А сегодня бывшего президента Грузии заметили в Амстердаме. Отметим, что Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулоф.
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