Покровитель Саакашвили раскрыл его тайные мотивы: эксклюзив НТВ

Темное закулисье мировой политики скрывает тех, кто дергает Саакашвили за ниточки. Но одна яркая личность все же вышла из тени, вернее, случайно засветилась. Родной дядя Саакашвили Тимур Аласания — человек с туманным прошлым и непредсказуемым настоящим.
В открытых источниках даже дата рождения Тимура Аласании — под грифом «секретно». Неофициально его деятельность тесно связывают со спецслужбами США. Когда в конце минувшего года дядю Саакашвили неожиданно не пустили в Киев, взыграла горячая кровь. Дерзко, не думая о последствиях, он записал обращение к миру. Съемочная группа НТВ воспользовалась моментом и попросила об интервью.
Тимур Аласания: «Я был на первом Майдане, когда Ющенко был. Я с Ющенко работал, когда он приехал на инаугурацию Миши, он еще не был президентом. И меня прикрепили к нему. Мы с ним так очень мило проводили время и беседовали».
Было бы наивно спрашивать, кто именно прикрепил дядю Саакашвили к Ющенко. Но встречались они не только на Украине.
Тимур Аласания: «Когда встречались в Азербайджане или где-нибудь, то вели многочасовые беседы о судьбе украинского народа».
О судьбе украинского народа дядя из Нью-Йорка настойчиво беседовал и после Ющенко.
Тимур Аласания: «Первый раз, когда мы встретились во время Майдана, — я, Миша, Порошенко и там был еще один человек — это было в два часа ночи в гостинице. И мы сидели где-то до половины четвертого».
Кем был тот загадочный «еще один человек» — революционная тайна, залитая кровью бойцов «Беркута» и «небесной сотни».
Тимур Аласания: «Я был на первом Майдане, я был на втором Майдане. А ведь контракт надо выполнять».
Игорь Гиоргадзе, бывший министр госбезопасности Грузии: «Вообще, семья Саакашвили традиционно сотрудничала со спецслужбами. Мать его была нашей агентессой, Тимур Аласания, дядя, который работал в МИД, был агентом Первого главного управления КГБ СССР».
Генерал госбезопасности никогда не сомневался, какому именно народу после развала Советского Союза служит семья Саакашвили.
Игорь Гиоргадзе: «Это все вместе, скажем так, проект ЦРУ».
Для него — творческая биография дяди Саакашвили — история предательства в томах уголовного дела.
Тимур Аласания: «Я начинал свои первые встречи от Брежнева и кончая практически всеми президентами США».
Игорь Гиоргадзе: «Нет, он не был завербован, он предложил свои услуги Центральному разведывательному управлению. Это разница».
О роли своей личности в истории племянника дядя Саакашвили говорит туманно. Лишь признаётся, что познакомил его с определенными людьми в американской элите на начальном этапе.
Игорь Гиоргадзе: «Он сказал: „У меня есть племянник. Он закончил факультет международных отношений, владеет двумя языками, используйте его“. Американцы прощупали. Они его потом так и прозвали — Золотой Мальчик. Безбашенный, беспринципный, с ненормальной психикой, легко управляемый, полный комплексов».
Золотой Мальчик за границей встретил свою вторую половинку — Сандру Рулофс.
Игорь Гиоргадзе: «Подобрали ему тоже агентессу. Они не сотрудники, они агентурные имеют отношения со спецслужбами».
Тимур Аласания: «Я думаю, это было очень хорошее сочетание двух сердец, двух людей, двух индивидуумов».
Такое «сочетание сердец и индивидуумов» в разведке называют «спящая ячейка». Чтобы сделать из Саакашвили конфетку, Сандра Рулофс старалась как могла. В ответ он подарил ей больше, чем все цветы мира, — целую Революцию роз. Позже из Грузии Саакашвили сбежал в Америку, поближе к дяде и его кураторам, а на родине его объявили в международный розыск.
Потом из американского изгнания Саакашвили отправился с новым заданием в Киев к своему однокурснику Порошенко. Изначально Саакашвили рассматривал Киев как точку транзита. Дядя одобрил спецоперацию с прицелом на скорое возвращение Саакашвили в Тбилиси.
Тимур Аласания: «У него был со мной разговор. Я просто сказал: „Да, надо действовать так, потому что в создавшейся ситуации это единственно правильное решение“».
Но из советников Порошенко Саакашвили сослали в Одессу, а потом отправили в отставку. Ведь этим летом в Европе всплыл убийственный компромат: «небесную сотню» на Майдане расстреливали грузинские снайперы из спецназа Саакашвили. У украинского следствия совсем некстати появился шанс раскрыть этот неудобный «висяк». Любопытное совпадение — Саакашвили депортировали в Польшу ровно за день до того, как он должен был дать показания в киевском суде.
Тимур Аласания: «Что касается его личной безопасности, эта угроза есть, игнорировать ее нельзя, когда ты играешь в такую взрослую игру».
Дядя знает, что говорит. Эмоциональный Саакашвили может брякнуть в Европе лишнего. И в Киеве уже задумались, как заставить его замолчать навсегда.
Сразу после варшавского выступления Саакашвили директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что ситуация на Украине может привести к досрочным выборам. Для Порошенко это — настоящая черная метка. И он это вряд ли простит Саакашвили. Дядя Саакашвили уверен, что теперь на племянника начнется настоящая охота.
Тимур Аласания: «Охотники нам хорошо известны».
Подробности признаний тайного покровителя Михаила Саакашвили — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Тимур Аласания: «Я был на первом Майдане, когда Ющенко был. Я с Ющенко работал, когда он приехал на инаугурацию Миши, он еще не был президентом. И меня прикрепили к нему. Мы с ним так очень мило проводили время и беседовали».
Было бы наивно спрашивать, кто именно прикрепил дядю Саакашвили к Ющенко. Но встречались они не только на Украине.
Тимур Аласания: «Когда встречались в Азербайджане или где-нибудь, то вели многочасовые беседы о судьбе украинского народа».
О судьбе украинского народа дядя из Нью-Йорка настойчиво беседовал и после Ющенко.
Тимур Аласания: «Первый раз, когда мы встретились во время Майдана, — я, Миша, Порошенко и там был еще один человек — это было в два часа ночи в гостинице. И мы сидели где-то до половины четвертого».
Кем был тот загадочный «еще один человек» — революционная тайна, залитая кровью бойцов «Беркута» и «небесной сотни».
Тимур Аласания: «Я был на первом Майдане, я был на втором Майдане. А ведь контракт надо выполнять».
Игорь Гиоргадзе, бывший министр госбезопасности Грузии: «Вообще, семья Саакашвили традиционно сотрудничала со спецслужбами. Мать его была нашей агентессой, Тимур Аласания, дядя, который работал в МИД, был агентом Первого главного управления КГБ СССР».
Генерал госбезопасности никогда не сомневался, какому именно народу после развала Советского Союза служит семья Саакашвили.
Игорь Гиоргадзе: «Это все вместе, скажем так, проект ЦРУ».
Для него — творческая биография дяди Саакашвили — история предательства в томах уголовного дела.
Тимур Аласания: «Я начинал свои первые встречи от Брежнева и кончая практически всеми президентами США».
Игорь Гиоргадзе: «Нет, он не был завербован, он предложил свои услуги Центральному разведывательному управлению. Это разница».
О роли своей личности в истории племянника дядя Саакашвили говорит туманно. Лишь признаётся, что познакомил его с определенными людьми в американской элите на начальном этапе.
Игорь Гиоргадзе: «Он сказал: „У меня есть племянник. Он закончил факультет международных отношений, владеет двумя языками, используйте его“. Американцы прощупали. Они его потом так и прозвали — Золотой Мальчик. Безбашенный, беспринципный, с ненормальной психикой, легко управляемый, полный комплексов».
Золотой Мальчик за границей встретил свою вторую половинку — Сандру Рулофс.
Игорь Гиоргадзе: «Подобрали ему тоже агентессу. Они не сотрудники, они агентурные имеют отношения со спецслужбами».
Тимур Аласания: «Я думаю, это было очень хорошее сочетание двух сердец, двух людей, двух индивидуумов».
Такое «сочетание сердец и индивидуумов» в разведке называют «спящая ячейка». Чтобы сделать из Саакашвили конфетку, Сандра Рулофс старалась как могла. В ответ он подарил ей больше, чем все цветы мира, — целую Революцию роз. Позже из Грузии Саакашвили сбежал в Америку, поближе к дяде и его кураторам, а на родине его объявили в международный розыск.
Потом из американского изгнания Саакашвили отправился с новым заданием в Киев к своему однокурснику Порошенко. Изначально Саакашвили рассматривал Киев как точку транзита. Дядя одобрил спецоперацию с прицелом на скорое возвращение Саакашвили в Тбилиси.
Тимур Аласания: «У него был со мной разговор. Я просто сказал: „Да, надо действовать так, потому что в создавшейся ситуации это единственно правильное решение“».
Но из советников Порошенко Саакашвили сослали в Одессу, а потом отправили в отставку. Ведь этим летом в Европе всплыл убийственный компромат: «небесную сотню» на Майдане расстреливали грузинские снайперы из спецназа Саакашвили. У украинского следствия совсем некстати появился шанс раскрыть этот неудобный «висяк». Любопытное совпадение — Саакашвили депортировали в Польшу ровно за день до того, как он должен был дать показания в киевском суде.
Тимур Аласания: «Что касается его личной безопасности, эта угроза есть, игнорировать ее нельзя, когда ты играешь в такую взрослую игру».
Дядя знает, что говорит. Эмоциональный Саакашвили может брякнуть в Европе лишнего. И в Киеве уже задумались, как заставить его замолчать навсегда.
Сразу после варшавского выступления Саакашвили директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что ситуация на Украине может привести к досрочным выборам. Для Порошенко это — настоящая черная метка. И он это вряд ли простит Саакашвили. Дядя Саакашвили уверен, что теперь на племянника начнется настоящая охота.
Тимур Аласания: «Охотники нам хорошо известны».
Подробности признаний тайного покровителя Михаила Саакашвили — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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