Премьер Украины признал невозможность прожить без заимствований извне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодня страна не сможет прожить без внешней финансовой поддержки.
Выступая на заседании правительства, Гройсман отметил, что сейчас Украина вынуждена тратить миллиарды на обслуживание гигантских внешних долгов.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен (4,8 млрд долларов) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки».
При этом премьер подчеркнул, что сегодня эта проблема «является грузом для бюджета каждой украинской семьи». В связи с этим Гройсман призвал ускорить рост экономики и доходов бюджета, чтобы «Украина была свободна от долгов», передает РИА Новости.
Отметим, что Украина с 2015 года реализует с Международным валютным фондом четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF, в рамках которой рассчитывает получить 17,5 млрд долларов. Киев уже получил четыре транша: на 5 млрд долларов, 1,7 млрд долларов и 1 млрд долларов (дважды).
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен (4,8 млрд долларов) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки».
При этом премьер подчеркнул, что сегодня эта проблема «является грузом для бюджета каждой украинской семьи». В связи с этим Гройсман призвал ускорить рост экономики и доходов бюджета, чтобы «Украина была свободна от долгов», передает РИА Новости.
Отметим, что Украина с 2015 года реализует с Международным валютным фондом четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF, в рамках которой рассчитывает получить 17,5 млрд долларов. Киев уже получил четыре транша: на 5 млрд долларов, 1,7 млрд долларов и 1 млрд долларов (дважды).
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