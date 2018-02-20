Под вялые аплодисменты: СМИ оценили речь Порошенко в Мюнхене

Ситуация на Украине больше не интересует европейцев. К такому выводу пришел немецкий журналист Михаэль Туманн после выступления Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам обозревателя Die Zeit, украинский лидер выступал в полупустом зале, а речь его завершилась под вялые аплодисменты. При этом никто из присутствовавших на выступлении не захотел задать вопрос Порошенко.
Михаэль Туманн, обозреватель Die Zeit: «Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России».
При этом, как отмечает Туманн, раньше украинскому президенту все-таки удавалось собрать больше народа на свое выступление, да и «на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс».
Мюнхенское выступление Порошенко, по мнению журналиста, было «печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы», потому что теперь ситуацией в Донбассе интересуются только эксперты.
Ранее сообщалось, что во время своего выступления на Мюнхенской конференции Пётр Порошенко призвал запретить демонстрацию флага России во всем мире. Но идеи украинского лидера не нашли одобрения. При этом, еще за деловым завтраком министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель заявил о поддержке российских инициатив по Украине.
Михаэль Туманн, обозреватель Die Zeit: «Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России».
При этом, как отмечает Туманн, раньше украинскому президенту все-таки удавалось собрать больше народа на свое выступление, да и «на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс».
Мюнхенское выступление Порошенко, по мнению журналиста, было «печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы», потому что теперь ситуацией в Донбассе интересуются только эксперты.
Ранее сообщалось, что во время своего выступления на Мюнхенской конференции Пётр Порошенко призвал запретить демонстрацию флага России во всем мире. Но идеи украинского лидера не нашли одобрения. При этом, еще за деловым завтраком министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель заявил о поддержке российских инициатив по Украине.
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