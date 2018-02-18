Отказ от шаблонов в решении кризисов: как проходила Мюнхенская конференция по безопасности

НАТО говорит о решимости дать отпор в случае агрессии, но Сергей Лавров называет российскую угрозу иррациональным мифом. На Мюнхенской конференции обсуждали: как прекратить бояться?
Украинский президент Пётр Порошенко во время своего выступления на Мюнхенской конференции призвал запретить демонстрацию флага России во всем мире.
Пётр Порошенко: «Российский флаг не должен развеваться нигде, потому что Россия продолжает вести гибридную войну и нападает на наши общие символы, как это происходит в случае с этим флагом. Я хочу показать вам этот флаг. Этот флаг с промышленного объекта в Авдеевке, расположенного в нескольких километрах от Донецка».
На Украине выступление сочли очень сильным и сравнили с речью Черчилля, при этом назвав Черчилля американским политиком. А речь, с которой сравнивали, была как раз о железном занавесе.
Однако еще за деловым завтраком министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель заявил о поддержке российских инициатив по Украине.
Зигмар Габриель: «Я считаю идею президента России о миссии миротворцев ООН правильной. Если мы сможем это сделать, то должны начать постепенно снимать санкции с России. Я знаю, что официальная позиция по этому вопросу другая: только после выполнения минских соглашений на 100% санкции будут отменены. Я не думаю, что это реалистичная позиция».
И все прекрасно понимают: если идти и дальше по шаблону, выход найти не удастся. И не только из украинского тупика.
Подробности — в видеоматериале.
Пётр Порошенко: «Российский флаг не должен развеваться нигде, потому что Россия продолжает вести гибридную войну и нападает на наши общие символы, как это происходит в случае с этим флагом. Я хочу показать вам этот флаг. Этот флаг с промышленного объекта в Авдеевке, расположенного в нескольких километрах от Донецка».
На Украине выступление сочли очень сильным и сравнили с речью Черчилля, при этом назвав Черчилля американским политиком. А речь, с которой сравнивали, была как раз о железном занавесе.
Однако еще за деловым завтраком министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель заявил о поддержке российских инициатив по Украине.
Зигмар Габриель: «Я считаю идею президента России о миссии миротворцев ООН правильной. Если мы сможем это сделать, то должны начать постепенно снимать санкции с России. Я знаю, что официальная позиция по этому вопросу другая: только после выполнения минских соглашений на 100% санкции будут отменены. Я не думаю, что это реалистичная позиция».
И все прекрасно понимают: если идти и дальше по шаблону, выход найти не удастся. И не только из украинского тупика.
Подробности — в видеоматериале.
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