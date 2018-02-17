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    Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

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    Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

    Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

    Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире
  • Фото: Associated Press © 2018, Andreas Gebert

    • Президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что российский флаг «не должен развеваться где-либо».

    Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в развязывании гибридной войны, которая якобы постепенно превращается в мировую, передает РИА Новости.

    Пётр Порошенко    : «Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы».

    Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. В свою очередь руководство России подчеркивало, что не является стороной конфликта в Донбассе. Кроме того, в Москве не раз выражали надежду, что Украина преодолеет политический и экономический кризис.

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