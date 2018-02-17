Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

Президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что российский флаг «не должен развеваться
где-либо».
Пётр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в развязывании гибридной войны, которая якобы постепенно превращается в мировую, передает РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы».
Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. В свою очередь руководство России подчеркивало, что не является стороной конфликта в Донбассе. Кроме того, в Москве не раз выражали надежду, что Украина преодолеет политический и экономический кризис.
Пётр Порошенко: «Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы».
Киевские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в ситуацию на Украине. В свою очередь руководство России подчеркивало, что не является стороной конфликта в Донбассе. Кроме того, в Москве не раз выражали надежду, что Украина преодолеет политический и экономический кризис.
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