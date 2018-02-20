Хоккеист из Словении отстранен от Олимпиады за допинг

Нападающий сборной Словении по хоккею и нижнекамского «Нефтехимика» Жига Еглич сдал положительный
допинг-тест и отстранен от Игр в Пхёнчхане.
В организме спортсмена обнаружены следы запрещенного препарата фенотерола. Жига Еглич отстранен от дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, в течение суток он должен покинуть олимпийскую деревню, говорится заявлении Спортивного арбитражного суда.
Сам Еглич заявляет, что принимал лекарство от астмы и забыл зарегистрировать его в качестве терапевтического исключения, сообщает портал Delo.
Жига Еглич: «Я сдал тест 16 февраля. Результат теста показал наличие в организме фенотерола, который содержится в препарате, применяемом при лечении некоторых заболеваний дыхательных путей. Я принимаю это лекарство из-за астмы по предписанию врача. Оно было назначено мне в 2017 году. К сожалению, я забыл зарегистрировать его в качестве терапевтического исключения».
Сегодня сборная Словении сыграет в матче плей-офф с командой Норвегии за право сыграть в четвертьфинале. В общей сложности словенцы провели в Пхёнчхане три матча, включая игру с олимпийской командой России (2:8).
Ранее стало известно, что рассмотрение дела российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, сегодня не состоится. В Федерации кёрлинга России тем временем запросили видео с камер наблюдения из Южной Кореи и Японии, где атлеты были ранее на сборах. Кадры позволят выяснить, заходил ли кто-то в помещения, где атлет находился во время тренировок и сдачи допинг-проб.
Ранее в МОК не исключили, что запрещенное вещество Крушельницкому могли подмешать.
Сам Еглич заявляет, что принимал лекарство от астмы и забыл зарегистрировать его в качестве терапевтического исключения, сообщает портал Delo.
Жига Еглич: «Я сдал тест 16 февраля. Результат теста показал наличие в организме фенотерола, который содержится в препарате, применяемом при лечении некоторых заболеваний дыхательных путей. Я принимаю это лекарство из-за астмы по предписанию врача. Оно было назначено мне в 2017 году. К сожалению, я забыл зарегистрировать его в качестве терапевтического исключения».
Сегодня сборная Словении сыграет в матче плей-офф с командой Норвегии за право сыграть в четвертьфинале. В общей сложности словенцы провели в Пхёнчхане три матча, включая игру с олимпийской командой России (2:8).
Ранее стало известно, что рассмотрение дела российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, сегодня не состоится. В Федерации кёрлинга России тем временем запросили видео с камер наблюдения из Южной Кореи и Японии, где атлеты были ранее на сборах. Кадры позволят выяснить, заходил ли кто-то в помещения, где атлет находился во время тренировок и сдачи допинг-проб.
Ранее в МОК не исключили, что запрещенное вещество Крушельницкому могли подмешать.
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