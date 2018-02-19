«Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония

Результат проверки
допинг-пробы «Б» кёрлингиста Александра Крушельницкого станет известен не позднее 20 февраля, заявил официальный представитель команды олимпийских спортсменов из России. Спортивный арбитражный суд открыл в отношении россиянина дело.
Следы мельдония нашли в пробе Крущельницкого, взятой сразу после победы в матче за третье место в дабл-миксте. До этого у спортсмена брали пробу во время предолимпийских сборов в Японии несколько недель назад, и тогда она была чистой.
Какой объем запрещенного вещества найден в пробе россиянина, неизвестно. Срок выведения мельдония из организма досконально не изучен, и если речь идет о предельно низких значениях, то это может означать, что он попал в организм спортсмена еще до его запрета. Если же найдено значительное количество вещества, то версии могут быть разные. Эксперты, в частности, обсуждают возможность провокации.
Сергей Беланов, тренер по кёрлингу: «Такой громкий скандал был с этим мельдонием. Я не верю, что нормальный парень может взять и на Олимпиаде начать этот препарат использовать. Это нужно быть дураком совсем. Я не верю. Саша — умный, нормальный мальчик. Я не верю, что это возможно».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Какой объем запрещенного вещества найден в пробе россиянина, неизвестно. Срок выведения мельдония из организма досконально не изучен, и если речь идет о предельно низких значениях, то это может означать, что он попал в организм спортсмена еще до его запрета. Если же найдено значительное количество вещества, то версии могут быть разные. Эксперты, в частности, обсуждают возможность провокации.
Сергей Беланов, тренер по кёрлингу: «Такой громкий скандал был с этим мельдонием. Я не верю, что нормальный парень может взять и на Олимпиаде начать этот препарат использовать. Это нужно быть дураком совсем. Я не верю. Саша — умный, нормальный мальчик. Я не верю, что это возможно».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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