В МОК не исключают провокации в отношении подозреваемого в допинге атлета из РФ

В Международном олимпийском комитете заявили, что не исключают возможность ошибки или провокации в деле российского атлета, подозреваемого в употреблении допинга на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Марк Аддамс, глава пресс-службы МОК: «К концу дня должны быть известны результаты пробы „Б“. Если образец „Б“ окажется чистым, то вина со спортсмена будет снята. Мы не можем исключать, что произошла ошибка или запрещенное вещество было подмешано. Такой вариант развития события допустим».
Он также заверил, что МОК не будет делать скоропалительных выводов по всем российским спортсменам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, возникших в отношении одного представителя команды, передает ТАСС.
Марк Аддамс: «Этот случай связан только с одним спортсменом, я призываю вас не распространять это на всех российских спортсменов. Решение по участию олимпийских атлетов из России было принято до Игр, пока его никто не отменял».
Ранее сообщалось, что одного из российских олимпийцев заподозрили в нарушении антидопинговых правил. По неофициальной информации, речь идет о следах мельдония, которые нашли в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дабл-миксте.
Он также заверил, что МОК не будет делать скоропалительных выводов по всем российским спортсменам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, возникших в отношении одного представителя команды, передает ТАСС.
Марк Аддамс: «Этот случай связан только с одним спортсменом, я призываю вас не распространять это на всех российских спортсменов. Решение по участию олимпийских атлетов из России было принято до Игр, пока его никто не отменял».
Ранее сообщалось, что одного из российских олимпийцев заподозрили в нарушении антидопинговых правил. По неофициальной информации, речь идет о следах мельдония, которые нашли в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дабл-миксте.
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