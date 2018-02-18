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    Российского олимпийца заподозрили в нарушении антидопинговых правил

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    Российского олимпийца заподозрили в нарушении антидопинговых правил

    Российского олимпийца заподозрили в нарушении антидопинговых правил

    Один из российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пхёнчхане, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Константин Выборнов.

    При этом Выборнов отказался раскрывать имя подозреваемого олимпийца и вид спорта до вскрытия пробы «Б».

    Константин Выборнов, пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России»: «Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы „Б“, которые станут известны предположительно в течение 24 часов».

    По неофициальной информации, речь идет о следах мельдония, которые нашли в пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дабл-миксте.

    Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что уже разговаривал со спортсменом и тот заверил, что ничего не принимал.

    Дмитрий Свищев: «Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация. Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах».

    Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства с 1 января 2016 года.

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