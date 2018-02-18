Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады

На Олимпиаде в Пхёнчхане завершился групповой этап хоккейного турнира. По итогам заключительных матчей определились потенциальные соперники россиян в четвертьфинале, куда они как победители своей группы вышли напрямую.
За выход в полуфинал олимпийского турнира российские хоккеисты сыграют с победителем квалификационного матча плей-офф между сборными Словении и Норвегии.
Словенцы стали вторыми в группе В, несмотря на разгромное поражение от российской команды со счетом 2:8. В двух других матчах группового этапа они одержали победы — над США (3:2 в овертайме) и командой Словакии в серии буллитов (3:2).
Норвежцы стали последними в группе С, проиграв все матчи: шведам (0:4), финнам (1:5) и немцам в серии буллитов (1:2).
Матч между сборными Словении и Норвегии пройдет 20 февраля.
Напрямую в четвертьфинал олимпийского турнира также вышли сборные Швеции, Канады и Чехии.
Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля.
Словенцы стали вторыми в группе В, несмотря на разгромное поражение от российской команды со счетом 2:8. В двух других матчах группового этапа они одержали победы — над США (3:2 в овертайме) и командой Словакии в серии буллитов (3:2).
Норвежцы стали последними в группе С, проиграв все матчи: шведам (0:4), финнам (1:5) и немцам в серии буллитов (1:2).
Матч между сборными Словении и Норвегии пройдет 20 февраля.
Напрямую в четвертьфинал олимпийского турнира также вышли сборные Швеции, Канады и Чехии.
Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии