Федерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого

Федерация кёрлинга России обратилась в Следственный комитет РФ в связи с ситуацией вокруг российского олимпийца Александра Крушельницкого, в
допинг-пробе которого обнаружили следы мельдония.
Первый вице-президент ФКР Андрей Созин сообщил ТАСС, что федерация попросила следователей разобраться, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена.
Он также сообщил, что юридическую поддержку кёрлингисту окажут адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd, которые сопровождали иск российских спортсменов в Спортивный арбитражный суд по поводу отстранения от Олимпиады в Пхёнчхане.
Андрей Созин: «Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел».
Ранее сегодня CAS сообщил, что открыл дело в отношении российского атлета.
Следы мельдония нашли в пробе Крушельницкого, взятой в Пхёнчхане сразу после победы в матче за третье место в дабл-миксте. До этого у спортсмена брали пробу во время предолимпийских сборов в Японии несколько недель назад, и тогда она была чистой. В ближайшее время ожидается оглашение результатов вскрытия допинг-пробы «Б».
Партнеры Крушельницкого по команде и тренеры уверены в его невиновности. Вероятность провокации в отношении россиянина не исключили и в Международном олимпийском комитете.
Он также сообщил, что юридическую поддержку кёрлингисту окажут адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd, которые сопровождали иск российских спортсменов в Спортивный арбитражный суд по поводу отстранения от Олимпиады в Пхёнчхане.
Андрей Созин: «Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел».
Ранее сегодня CAS сообщил, что открыл дело в отношении российского атлета.
Следы мельдония нашли в пробе Крушельницкого, взятой в Пхёнчхане сразу после победы в матче за третье место в дабл-миксте. До этого у спортсмена брали пробу во время предолимпийских сборов в Японии несколько недель назад, и тогда она была чистой. В ближайшее время ожидается оглашение результатов вскрытия допинг-пробы «Б».
Партнеры Крушельницкого по команде и тренеры уверены в его невиновности. Вероятность провокации в отношении россиянина не исключили и в Международном олимпийском комитете.
Комментарии