Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Федерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Федерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого

    Федерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого

    Федерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Федерация кёрлинга России обратилась в Следственный комитет РФ в связи с ситуацией вокруг российского олимпийца Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого обнаружили следы мельдония.

    Первый вице-президент ФКР Андрей Созин сообщил ТАСС, что федерация попросила следователей разобраться, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена.

    Он также сообщил, что юридическую поддержку кёрлингисту окажут адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd, которые сопровождали иск российских спортсменов в Спортивный арбитражный суд по поводу отстранения от Олимпиады в Пхёнчхане.

    Андрей Созин: «Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел».

    Ранее сегодня CAS сообщил, что открыл дело в отношении российского атлета.

    смотреть«Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
    «Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
    Следы мельдония нашли в пробе Крушельницкого, взятой в Пхёнчхане сразу после победы в матче за третье место в дабл-миксте. До этого у спортсмена брали пробу во время предолимпийских сборов в Японии несколько недель назад, и тогда она была чистой. В ближайшее время ожидается оглашение результатов вскрытия допинг-пробы «Б».

    Партнеры Крушельницкого по команде и тренеры уверены в его невиновности. Вероятность провокации в отношении россиянина не исключили и в Международном олимпийском комитете.
    Допинговый скандал: что такое мельдоний и почему его нельзя принимать спортсменамНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru