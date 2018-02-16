Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота словенцев на Олимпиаде

Сборная России по хоккею разгромила команду Словении во втором матче олимпийского турнира.
Встреча закончилась со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1) в пользу подопечных Олега Знарка.
В сегодняшнем матче хет-трик оформил Кирилл Капризов. Дубль на свой счет записал Илья Ковальчук. Также голами отметились Александр Барабанов, Сергей Мозякин и Илья Каблуков. У словаков шайбы забросили Ян Муршак и Жига Панце.
Таким образом российские хоккеисты реабилитировались за обидное поражение от словаков на старте олимпийского турнира. Уже завтра, 17 февраля, сборная России сыграет с командой США, которая сегодня победила Словакию (2:1).
В сегодняшнем матче хет-трик оформил Кирилл Капризов. Дубль на свой счет записал Илья Ковальчук. Также голами отметились Александр Барабанов, Сергей Мозякин и Илья Каблуков. У словаков шайбы забросили Ян Муршак и Жига Панце.
Таким образом российские хоккеисты реабилитировались за обидное поражение от словаков на старте олимпийского турнира. Уже завтра, 17 февраля, сборная России сыграет с командой США, которая сегодня победила Словакию (2:1).
Комментарии