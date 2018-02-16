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    Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота словенцев на Олимпиаде

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    • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor
    Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота словенцев на Олимпиаде

    Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота словенцев на Олимпиаде

    Российские хоккеисты отправили 8 шайб в ворота словенцев на Олимпиаде
  • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor

    • Сборная России по хоккею разгромила команду Словении во втором матче олимпийского турнира.

    Встреча закончилась со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

    В сегодняшнем матче хет-трик оформил Кирилл Капризов. Дубль на свой счет записал Илья Ковальчук. Также голами отметились Александр Барабанов, Сергей Мозякин и Илья Каблуков. У словаков шайбы забросили Ян Муршак и Жига Панце.

    Таким образом российские хоккеисты реабилитировались за обидное поражение от словаков на старте олимпийского турнира. Уже завтра, 17 февраля, сборная России сыграет с командой США, которая сегодня победила Словакию (2:1).

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