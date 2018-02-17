Власти Киева рекомендовали поднимать в городе по праздникам флаг националистов

Комиссия Киевской городской рады согласовала список дат, в честь которых на зданиях городской администрации рекомендуется поднимать
красно-черный флаг.
Комиссия Киевской городской рады согласовала проект решения об использовании в городе флага Организации украинских националистов. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
Пресс-служба Киевской городской рады: «Согласно проекту решения, на здании Киевской рады, а также на зданиях районных администраций планируется поднимать революционный флаг ОУН. Это планируется делать в дни, связанные со значимыми событиями национально-освободительной борьбы и почитания памяти героев».
Депутаты предлагают поднимать красно-черные флаги 13 раз в году. Среди «значимых» дат — день рождения Степана Бандеры и годовщина смерти Романа Шухевича, а также дни создания ОУН и Украинской повстанческой армии. Отмечается, что список дат не окончательный и может дополняться. Киевская рада также рекомендует поднимать флаг националистов не только на зданиях госучреждений, но и на всех предприятиях и организациях. Документ в ближайшее время будет рассмотрен на пленарном заседании городского парламента.
Напомним, ОУН и УПА в России признаны экстремистскими организациями и запрещены. В конце января закон о запрете «бандеровской идеологии» принял также сенат Польши: за отрицание преступлений украинских националистов в стране будет предусмотрено уголовное наказание. В Верховной раде Украины этот закон назвали «унижением достоинства украинской нации».
Пресс-служба Киевской городской рады: «Согласно проекту решения, на здании Киевской рады, а также на зданиях районных администраций планируется поднимать революционный флаг ОУН. Это планируется делать в дни, связанные со значимыми событиями национально-освободительной борьбы и почитания памяти героев».
Депутаты предлагают поднимать красно-черные флаги 13 раз в году. Среди «значимых» дат — день рождения Степана Бандеры и годовщина смерти Романа Шухевича, а также дни создания ОУН и Украинской повстанческой армии. Отмечается, что список дат не окончательный и может дополняться. Киевская рада также рекомендует поднимать флаг националистов не только на зданиях госучреждений, но и на всех предприятиях и организациях. Документ в ближайшее время будет рассмотрен на пленарном заседании городского парламента.
Напомним, ОУН и УПА в России признаны экстремистскими организациями и запрещены. В конце января закон о запрете «бандеровской идеологии» принял также сенат Польши: за отрицание преступлений украинских националистов в стране будет предусмотрено уголовное наказание. В Верховной раде Украины этот закон назвали «унижением достоинства украинской нации».
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