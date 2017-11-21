Во Львове открыли мемориал командиру УПА Роману Шухевичу

Во Львове прошло торжественное мероприятие по открытию памятной доски Роману Шухевичу, члену Организации украинских националистов и главнокомандующему Украинской повстанческой армии (организации запрещены на территории РФ — ред.).
Мемориал, посвященный одному из организаторов массовых убийств поляков и евреев на западе Украины, открылся в парке «Вознесение» во Львове. Он появился на месте, где находилось укрытие командира УПА Романа Шухевича.
В этом мероприятии принял участие секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило, который произнес речь. Текст его выступления приводится на сайте львовской горадминистрации.
Анатолий Забарило: «Ежегодно в глубину истории отходит имя Романа Шухевича, ежегодно это имя входит в сердца и сознание все большего количества украинцев. Это — человек-воин, человек — аристократ духа. Роман Шухевич — человек, который четко осознавал свою божественную миссию и предназначение на этой земле — умереть за свободу Украины».
Забарило добавил, что память о командире УПА и «славном роде Шухевичей» всегда будет жить.
Роман Шухевич в 1939–1942 годах сотрудничал с нацистской Германией и прошел обучение в секретной школе абвера. Кроме того, служил в подразделениях Третьего рейха, в частности, занимал должность заместителя командира в спецподразделении «Нахтигаль».
В этом мероприятии принял участие секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило, который произнес речь. Текст его выступления приводится на сайте львовской горадминистрации.
Анатолий Забарило: «Ежегодно в глубину истории отходит имя Романа Шухевича, ежегодно это имя входит в сердца и сознание все большего количества украинцев. Это — человек-воин, человек — аристократ духа. Роман Шухевич — человек, который четко осознавал свою божественную миссию и предназначение на этой земле — умереть за свободу Украины».
Забарило добавил, что память о командире УПА и «славном роде Шухевичей» всегда будет жить.
Роман Шухевич в 1939–1942 годах сотрудничал с нацистской Германией и прошел обучение в секретной школе абвера. Кроме того, служил в подразделениях Третьего рейха, в частности, занимал должность заместителя командира в спецподразделении «Нахтигаль».
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