Сенат Польши принял закон о запрете «бандеровской идеологии»

Сенат Польши принял поправки в законодательство, которые вводят уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и за утверждение, что нацистские лагеря смерти на территории страны были польскими.
Ранее этот закон одобрил сейм Польши (нижняя палата парламента). А после того как документ принял и сенат Польши, осталось пройти последний этап — его должен утвердить президент Анджей Дуда.
Согласно этому закону, запрещено говорить, что нацистские концлагеря на территории страны были польскими. Кроме того, запрещены другие высказывания, которые можно трактовать как попытку возложить на польский народ вину за соучастие в преступлениях нацисткой Германии, в том числе геноцид евреев. Помимо этого, предусмотрено наказание за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.
Виновным грозит наказание — от штрафа до тюремного заключения сроком на три года.
Согласно этому закону, запрещено говорить, что нацистские концлагеря на территории страны были польскими. Кроме того, запрещены другие высказывания, которые можно трактовать как попытку возложить на польский народ вину за соучастие в преступлениях нацисткой Германии, в том числе геноцид евреев. Помимо этого, предусмотрено наказание за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.
Виновным грозит наказание — от штрафа до тюремного заключения сроком на три года.
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