В Польше запретили пропаганду «бандеровской идеологии»

Сейм Польши принял поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
Проект закона предложила официально не зарегистрированная политическая партия Kukiz’15. За принятие законопроекта проголосовали 279 из 414 депутатов, сообщает издание Do Rzeczy.
Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни и других преступлений украинских националистов. Кроме этого, он вводит ответственность за публичное одобрение бандеровской идеологии.
В 2016 году сейм Польши вслед за сенатом принял постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, устроенного украинскими националистами во время Второй мировой войны. В частности, речь шла о Волынской резне.
Президент Украины Пётр Порошенко тогда выразил сожаление решением польского сейма. Он выразил мнение, что «многие захотят использовать его для политических спекуляций».
Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни и других преступлений украинских националистов. Кроме этого, он вводит ответственность за публичное одобрение бандеровской идеологии.
В 2016 году сейм Польши вслед за сенатом принял постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, устроенного украинскими националистами во время Второй мировой войны. В частности, речь шла о Волынской резне.
Президент Украины Пётр Порошенко тогда выразил сожаление решением польского сейма. Он выразил мнение, что «многие захотят использовать его для политических спекуляций».
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