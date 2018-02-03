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    В Киеве предложили 13 раз в году поднимать флаг националистов

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    • Фото: Reuters © 2018, Vasily Fedosenko
    В Киеве предложили 13 раз в году поднимать флаг националистов

    В Киеве предложили 13 раз в году поднимать флаг националистов

    В Киеве предложили 13 раз в году поднимать флаг националистов
  • Фото: Reuters © 2018, Vasily Fedosenko

    • Украинская националистическая партия предложила 13 раз в году поднимать в Киеве флаг Организации украинских националистов.

    Украинская партия «Свобода» предложила 13 раз в году поднимать над зданием Киевского городского совета и районных рад флаг Организации украинских националистов. Как сообщает пресс-служба партии, соответствующий документ уже зарегистрирован в канцелярии городского совета.

    Партия предлагает поднимать красно-черный флаг в дни, связанные с «выдающимися событиями» деятельности этой организации. Среди них день рождения Степана Бандеры и годовщина смерти Романа Шухевича, а также дни создания ОУН и Украинской повстанческой армии. Уточняется, что список дат не окончательный.

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