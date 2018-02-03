В Киеве предложили 13 раз в году поднимать флаг националистов

Украинская националистическая партия предложила 13 раз в году поднимать в Киеве флаг Организации украинских националистов.
Украинская партия «Свобода» предложила 13 раз в году поднимать над зданием Киевского городского совета и районных рад флаг Организации украинских националистов. Как сообщает пресс-служба партии, соответствующий документ уже зарегистрирован в канцелярии городского совета.
Партия предлагает поднимать красно-черный флаг в дни, связанные с «выдающимися событиями» деятельности этой организации. Среди них день рождения Степана Бандеры и годовщина смерти Романа Шухевича, а также дни создания ОУН и Украинской повстанческой армии. Уточняется, что список дат не окончательный.
Напомним, ОУН и УПА в России признаны экстремистскими организациями и запрещены. На этой неделе закон о запрете «бандеровской идеологии» принял также сенат Польши: за отрицание преступлений украинских националистов в стране будет предусмотрено уголовное наказание. В Верховной раде Украины этот закон назвали «унижением достоинства украинской нации».
Накануне депутат Госдумы Ирина Роднина во время выступления в немецком бундестаге напомнила о зверствах бандеровцев во время войны. По мнению Родниной, Европа не принимает достаточных мер для борьбы с возрождением нацизма, поэтому на Украине и в Прибалтике сейчас свободно проводятся факельные шествия, а в Восточной Европе уничтожаются памятники советским солдатам.
Партия предлагает поднимать красно-черный флаг в дни, связанные с «выдающимися событиями» деятельности этой организации. Среди них день рождения Степана Бандеры и годовщина смерти Романа Шухевича, а также дни создания ОУН и Украинской повстанческой армии. Уточняется, что список дат не окончательный.
Напомним, ОУН и УПА в России признаны экстремистскими организациями и запрещены. На этой неделе закон о запрете «бандеровской идеологии» принял также сенат Польши: за отрицание преступлений украинских националистов в стране будет предусмотрено уголовное наказание. В Верховной раде Украины этот закон назвали «унижением достоинства украинской нации».
Накануне депутат Госдумы Ирина Роднина во время выступления в немецком бундестаге напомнила о зверствах бандеровцев во время войны. По мнению Родниной, Европа не принимает достаточных мер для борьбы с возрождением нацизма, поэтому на Украине и в Прибалтике сейчас свободно проводятся факельные шествия, а в Восточной Европе уничтожаются памятники советским солдатам.
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