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    Ирина Роднина: Европа спокойно смотрит на возрождение нацизма. Великая Отечественная война, памятные даты, фашизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИрина Роднина: Европа спокойно смотрит на возрождение нацизма

    Ирина Роднина: Европа спокойно смотрит на возрождение нацизма

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    Ирина Роднина: Европа спокойно смотрит на возрождение нацизма

    Ирина Роднина: Европа спокойно смотрит на возрождение нацизма

    Ирина Роднина: Европа спокойно смотрит на возрождение нацизма

      Европа достаточно спокойно смотрит на глумление над памятью победителей в Великой Отечественной войне. На это обратила внимание трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она выступила в немецком бундестаге на заседании фракции «Альтернатива для Германии», посвященном холокосту и антисемитизму. Телеканал НТВ получил видеозапись ее выступления.

      Ирина Роднина: «Во многих странах Европы мы видим факельные шествия. Мы видим, как уничтожаются могилы наших солдат, воинов-победителей, воинов-освободителей, как глумятся над памятниками».

      В качестве примеров стран, где происходит подобное, Роднина привела государства Прибалтики и Украину.

      Ирина Роднина: «В прибалтийских странах оправдывают, что эти люди были против Гитлера и что они воевали за свою независимость. И теперь этим людям, которые стояли на охране многих лагерей смерти, возводят в герои, им ставят памятники. Мы это видим на Украине. Мы видим, как вновь восторгаются их победами».

      Роднина вспомнила историю своей матери, которая попала на войну в 18 лет.

      Ирина Роднина: «Она мне сказала: самое страшное было попасть к бендеровцам. Потому что тогда они зверствовали, и сегодня это происходит. И Европа на это достаточно спокойно смотрит. И там происходит тот же самый антисемитизм… Как больно сегодня немногим ветеранам, которые выжили, которые потеряли свои семьи, своих товарищей, которые прошли через все эти ужасы, смотреть на это возрождение! И сегодня мы должны говорить о том, что это нельзя допустить, нельзя этому потакать».

      Роднина также напомнила о трагических событиях в лагере смерти «Собибор», которые произошли 75 лет назад. На днях кадры из фильма, который скоро выйдет на экраны, показали Владимиру Путину.

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