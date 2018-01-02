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    «Поминки Украины»: в Госдуме возмущены маршами бандеровцев

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Valentyn Ogirenko
    «Поминки Украины»: в Госдуме возмущены маршами бандеровцев

    «Поминки Украины»: в Госдуме возмущены маршами бандеровцев

    «Поминки Украины»: в Госдуме возмущены маршами бандеровцев
  • Фото: РИА Новости, Valentyn Ogirenko

    • В Госдуме прокомментировали акции украинских националистов, приуроченные к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

    Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что факельные марши в Киеве и других городах Незалежной выглядят как поминки Украины, передает РИА Новости.

    Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины. Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры действительно зловеще и, к сожалению, формирует еще более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня».

    смотретьПочитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева
    Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева
    Накануне в Киеве около тысячи человек факельным маршем прошлись по центру, выкрикивая традиционные лозунги. К ним на этот раз добавилось предупреждение украинским политикам, что радикалы следят за каждым шагом действующей власти. На всем пути участников маршей сопровождали порядка двух тысяч полицейских и военнослужащих. Акции прошли также во Львове, Тернополе, Днепре, Кривом Роге, Ровно и Мелитополе.

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