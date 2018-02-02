В Раде назвали ударом в спину польский закон «о бандеровской идеологии»

«Унижение достоинства украинской нации» и «радикальный антиукраинский шаг». Так охарактеризовали депутаты Рады принятый Сенатом Польши закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов.
Оксана Юринец и Николай Княжицкий, сопредседатели депутатской группы Рады по межпарламентским связям с Польшей: «Одобрение Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами».
По мнению парламентариев, принятие закона — настоящий удар в спину, который «нанес сосед, с которым связывают
стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и
поляков».
Оксана Юринец и Николай Княжицкий: «Для нас неприемлемо применение в законе термина „украинские националисты“» для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков. Определение национальности отсутствует при указании преступлений нацистов и коммунистов. Это фактически означает, что польский парламент называет украинский народ «нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом».
Напомним, Сенат Польши принял поправки в законодательство, которые вводят уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и за утверждение, что нацистские лагеря смерти на территории страны были польскими.
По мнению парламентариев, принятие закона — настоящий удар в спину, который «нанес сосед, с которым связывают
стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и
поляков».
Оксана Юринец и Николай Княжицкий: «Для нас неприемлемо применение в законе термина „украинские националисты“» для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков. Определение национальности отсутствует при указании преступлений нацистов и коммунистов. Это фактически означает, что польский парламент называет украинский народ «нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом».
Напомним, Сенат Польши принял поправки в законодательство, которые вводят уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и за утверждение, что нацистские лагеря смерти на территории страны были польскими.
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