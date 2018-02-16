Убийца рассказал о приказе «демонов» расстрелять школьников во Флориде

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Убийца рассказал о приказе «демонов» расстрелять школьников во Флориде

Убийца рассказал о приказе «демонов» расстрелять школьников во Флориде

Убийца рассказал о приказе «демонов» расстрелять школьников во Флориде
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Девятнадцатилетний Николас Круз, устроивший бойню в школе города Паркленд на юге Флориды, заявил, что пойти на преступление его заставили голоса в голове.

    На допросе юноша рассказал, что именно голоса в голове отдали ему приказ осуществить атаку, жертвами которой стали 17 человек, сообщает ABC News. По словам Круза, его действиями руководили «демоны».

    О том, что у Круза были проблемы с психикой, рассказали многие, кто его знал. Его характеризуют как беспокойного и очень замкнутого подростка. После того, как умерла его приемная мать, он впал в депрессию и наблюдался у психиатра. Один из бывших одноклассников Круза называет его «психом», который был одержим оружием.

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    Жертвами бойни в школе в Паркленде стали 17 человек. 14 февраля Николас Круз, ранее исключенный из учебного заведения за нарушение дисциплины, зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. Известно, что подросток приобрел винтовку законным путем.

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    Позже на допросе Круз рассказал, что после нападения прятался в магазинах и кафе и даже успел купить себе напиток в «Макдоналдсе». Сегодня ему были предъявлены обвинения, свою вину он признал.

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