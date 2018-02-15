«Нашу чертову школу расстреливают»: ученики во Флориде транслировали видео бойни в соцсетях. дети и подростки, стрельба, США, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нашу чертову школу расстреливают»: ученики во Флориде транслировали видео бойни в соцсетях

«Нашу чертову школу расстреливают»: ученики во Флориде транслировали видео бойни в соцсетях

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«Нашу чертову школу расстреливают»: ученики во Флориде транслировали видео бойни в соцсетях

«Нашу чертову школу расстреливают»: ученики во Флориде транслировали видео бойни в соцсетях

«Нашу чертову школу расстреливают»: ученики во Флориде транслировали видео бойни в соцсетях

    Американские спецслужбы изучают кадры очередной школьной бойни. В небольшом спокойном городе Парклэнд, что во Флориде, подросток убил 17 человек, десятки в больницах.

    Стрельбу устроил бывший ученик Николас Круз. Как рассказали власти штата, он тщательно подготовил нападение: принес внушительный арсенал, а прежде чем начать стрелять, включил пожарную тревогу: хотел выманить из классов и убить как можно больше детей.

    Полиция обыскала дом Круза и изучает соцсети, чтобы понять его мотивы. Из школы подростка исключили за нарушение дисциплины. Родителей у него не было: больше десяти лет назад умер отец, а приемная мать скончалась в прошлом году. Корреспондент НТВ Алексей Веселовский собрал все, что известно к этой минуте.

    смотретьУченики сняли на видео нападение на школу во Флориде
    Ученики сняли на видео нападение на школу во Флориде
    Леденящие кровь кадры снял один из учеников в самый разгар бойни во флоридской школе. Выстрелы звучат совсем рядом, возможно, в соседнем классе. Слышны истошные крики учащихся. «Нашу чертову школу расстреливают», — с таким сообщением видео было отправлено в социальные сети.

    Стрельба длилась около пяти минут. Дети прятались в классах, под столами и в шкафах, закрыв двери. Многие переписывались по телефону с родными, считая выстрелы и прощаясь с жизнью.

    Ученица: «Гром (выстрелов) был ужасающий, некоторые дети кричали, некоторые врубили камеры на телефонах, вообще много кто сидел и транслировал видео в SnapChat. Думали, что это шутка, но нет, это не была шутка. Дети в ужасе, учителя в ужасе — все это просто какой-то кошмар».

    Ученик: «Я шел с обеда, зашел в класс, сел, и тут все услышали: „Бах-бах-бах!“ Я лично, как только услышал первый „бах“, вскочил и побежал прочь из здания».

    Когда на место прибыли полицейские, нападавшего уже след простыл, спецназу осталось только подсчитывать убитых и раненых.

    Скотт Исраэль, шериф округа Броуард: «Это ужасное событие, катастрофа: 17 человек погибли. 12 были убиты в школе, двое рядом со школой, один на улице и еще двое умерли в больнице. Много раненых, которых сейчас оперируют. Это ужасный день для нас».

    Учеников из школы полиция выводила с поднятыми руками, тогда еще искали самого стрелка и его возможных сообщников. Но задержали подозреваемого лишь через час, он сдался без сопротивления.

    Николас Круз — бывший ученик школы, выгнанный из нее в прошлом году за ряд дисциплинарных нарушений. Каких именно власти не сообщают, но одноклассники и учителя сейчас говорят, что в какой-то момент ему даже запрещали появляться в школе с рюкзаком, так как опасались, что он может пронести внутрь оружие.

    Круз вел сразу два аккаунта в популярной соцсети Instagram. Школе и властям достаточно было обратить на них внимание, чтобы понять, что с этим парнем что-то явно не так. Первый аккаунт — nikolaskruzmakarov, российская фамилия здесь, скорее всего, как дань увлечению оружием: пистолет Макарова хорошо знают в Америке.

    На фото под названием «арсенал» — целый набор стволов. В центре — полуавтоматическая винтовка AR-15, с которой он и отправился расстреливать бывших одноклассников. Фотография коробки патронов к ней сопровождается подписью: «Стоила мне 30 долларов». Еще одно фото сделано после приобретения голографического прицела. Круз снимает его, целясь в окно.

    Эти сообщения почти годовой давности, и их мало кто комментировал. Тогда он заводит новый аккаунт и уже позирует с пистолетами и ножами, закрыв лицо платком. Последние фотографии датированы концом января. До бойни тогда оставалось около двух недель.

    Подробности — в репортаже НТВ.

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