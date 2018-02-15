Массовый расстрел во Флориде мог быть местью за отчисление из школы

Американский подросток, расстрелявший 17 человек, тщательно планировал преступление, заявили власти штата Флорида. Бывшего ученика школы, где произошел чудовищный инцидент, задержали. Известно, что Николас Круз был отчислен за плохое поведение. Одноклассники отзываются о нем как о скрытном и нелюдимом человеке.
Полицейские Флориды пытаются ответить на главный вопрос: почему Николас Круз устроил кровавую бойню в школе? Чтобы получить ответ, детективам, очевидно, придется внимательно изучить все обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Пожалуй, главное из них — Круз не так давно был отчислен из образовательного учреждения с формулировкой «за плохое поведение». Не исключено, что именно по этой причине стрелок решил отомстить. К тому же об особенностях его характера — вспыльчивости и агрессии — уже рассказали бывшие одноклассники.
Эшли Уилсон: «Он был замкнут гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я помню еще и то, что он проявлял агрессию и был не очень-то спокойным. Когда у него случались приступы агрессии, он был сам на себя не похож».
Судя по всему, Круз готовился к бойне основательно. Из сводок шерифа известно следующее: чтобы не привлекать к себе особого внимания, стрелок появился в форме с эмблемой школы и прихватил с собой большую сумку. В ней были дымовые гранаты, патроны и полуавтоматическая винтовка модели AR-15. Эту же винтовку и другое оружие Круз демонстрировал на фотографиях в своем аккаунте в социальных сетях. Но почему-то ни у кого из учителей или сверстников это не вызвало подозрений.
Когда случилось ЧП было уже поздно что-то предпринимать. Круз зашел в школу в разгар занятий, включил пожарную сигнализацию, чтобы в коридор выбежали люди, бросил дымовую гранату, надел противогаз и открыл огонь. В школьных классах началась паника. На полу аудитории, где побывал Круз, лежат убитые, видны следы крови. Как рассказали очевидцы, стрельба продолжалась несколько минут, и даже когда на место прибыли первые экипажи полиции, они не сразу смогли установить местонахождение Круза. Пока спецназ искал вооруженного подозреваемого, другие офицеры выводили подростков из школы. При этом ученики выходили на улицу с руками за головой — ведь среди них мог прятаться и преступник. Их заставляли складывать вещи на лужайке и уже после проверки отводили подальше от опасного места. В нескольких десятках метров от школы их встречали экстренные службы. Бригады медиков оказывали первую помощь прямо на улице.
Джейн Бридж: «Мы услышали выстрелы, затем кто-то скомандовал нам: „На землю!“. Затем, еще выстрелы. После увидели вооруженных полицейских, снова зазвучали выстрелы. Мы с трудом понимали, что происходит».
В итоге стрелка удалось задержать. Но, перед этим он смертельно ранил 17 человек. На видео было снято, как на Николаса Круза надевают наручники, усаживают в патрульный автомобиль. После его укладывают на носилки. Вероятно потому, что он при захвате получил ранение. На другой записи, сделанной уже у полицейского участка, Круза, переодетого в больничную одежду, ведут на допрос. В это же время в городской госпиталь начинают доставлять первых раненых, а к школе прибывают детективы. Сюда же спешат и обеспокоенные родители учеников. Кстати, полицейские и сейчас исследуют место преступления, чтобы восстановить всю картину случившегося. Им предстоит опросить десятки свидетелей, изучить профиль Николаса Круза в социальных сетях, поговорить с его знакомыми и друзьями, а также выяснить — сколько на самом деле единиц огнестрельного оружия ему принадлежит.
Эшли Уилсон: «Он был замкнут гораздо больше, чем вы можете себе представить. Я помню еще и то, что он проявлял агрессию и был не очень-то спокойным. Когда у него случались приступы агрессии, он был сам на себя не похож».
Судя по всему, Круз готовился к бойне основательно. Из сводок шерифа известно следующее: чтобы не привлекать к себе особого внимания, стрелок появился в форме с эмблемой школы и прихватил с собой большую сумку. В ней были дымовые гранаты, патроны и полуавтоматическая винтовка модели AR-15. Эту же винтовку и другое оружие Круз демонстрировал на фотографиях в своем аккаунте в социальных сетях. Но почему-то ни у кого из учителей или сверстников это не вызвало подозрений.
Когда случилось ЧП было уже поздно что-то предпринимать. Круз зашел в школу в разгар занятий, включил пожарную сигнализацию, чтобы в коридор выбежали люди, бросил дымовую гранату, надел противогаз и открыл огонь. В школьных классах началась паника. На полу аудитории, где побывал Круз, лежат убитые, видны следы крови. Как рассказали очевидцы, стрельба продолжалась несколько минут, и даже когда на место прибыли первые экипажи полиции, они не сразу смогли установить местонахождение Круза. Пока спецназ искал вооруженного подозреваемого, другие офицеры выводили подростков из школы. При этом ученики выходили на улицу с руками за головой — ведь среди них мог прятаться и преступник. Их заставляли складывать вещи на лужайке и уже после проверки отводили подальше от опасного места. В нескольких десятках метров от школы их встречали экстренные службы. Бригады медиков оказывали первую помощь прямо на улице.
Джейн Бридж: «Мы услышали выстрелы, затем кто-то скомандовал нам: „На землю!“. Затем, еще выстрелы. После увидели вооруженных полицейских, снова зазвучали выстрелы. Мы с трудом понимали, что происходит».
В итоге стрелка удалось задержать. Но, перед этим он смертельно ранил 17 человек. На видео было снято, как на Николаса Круза надевают наручники, усаживают в патрульный автомобиль. После его укладывают на носилки. Вероятно потому, что он при захвате получил ранение. На другой записи, сделанной уже у полицейского участка, Круза, переодетого в больничную одежду, ведут на допрос. В это же время в городской госпиталь начинают доставлять первых раненых, а к школе прибывают детективы. Сюда же спешат и обеспокоенные родители учеников. Кстати, полицейские и сейчас исследуют место преступления, чтобы восстановить всю картину случившегося. Им предстоит опросить десятки свидетелей, изучить профиль Николаса Круза в социальных сетях, поговорить с его знакомыми и друзьями, а также выяснить — сколько на самом деле единиц огнестрельного оружия ему принадлежит.
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