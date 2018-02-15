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    Стрельба в школе во Флориде: преступник сеял панику, чтобы убить больше людей

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    • Фото: instagram.com
    Стрельба в школе во Флориде: преступник сеял панику, чтобы убить больше людей

    Стрельба в школе во Флориде: преступник сеял панику, чтобы убить больше людей

    Стрельба в школе во Флориде: преступник сеял панику, чтобы убить больше людей
  • Фото: instagram.com

    • Подросток, расстрелявший учеников в школе в городе Паркленде, имел при себе целый арсенал и тщательно спланировал нападение, сообщили власти Флориды.

    19-летний Николас Круз, устроивший в среду бойню в старшей школе «Марджори Стоунман Дуглас», нарочно активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики запаниковали и вышли из классов. Такие данные расследования приводит телеканал CNN. Очевидцы подтвердили, что выстрелам в школе предшествовал звон пожарной сигнализации. Таким образом стрелок рассчитывал добиться большего числа жертв, отметили в полиции.

    Сенатор от Флориды Билл Нельсон также сообщил, что у Круза были с собой дымовые шашки, однако данных о том, успел ли он их применить, нет. Стрелял преступник из полуавтоматической винтовки AR-15, которая в США продается в качестве гражданского оружия. У него было также несколько запасных магазинов.

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    Жертвами бойни в школе в Паркленде стали 17 человек. Еще 14 получили ранения, они госпитализированы. Стрелок задержан, в настоящее время он находится под стражей. Как сообщили в полиции, он пытался сбежать с места преступления, смешавшись с толпой школьников, которых выводили из здания. Сам он также получил ранение, ему была оказана медицинская помощь.

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    Как сообщили телеканалу бывшие одноклассники Круза (он был исключен из школы за нарушение дисциплины), о готовящемся нападении никто не знал, но «все его предсказывали»: преступник был в плохих отношениях с окружающими, другие подростки боялись его. На своих страницах в соцсетях Круз регулярно публиковал снимки с оружием.

    Расследование преступления взяло под контроль ФБР. Ведомство создало специальную страницу в Интернете, на которой собирает все показания очевидцев, фотографии и видео с места трагедии.

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