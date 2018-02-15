Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Полиция задержала подозреваемого в расстреле учеников в школе во Флориде

    1 комментарий
    • Фото: @AmichaiStein1 / twitter.com
    Полиция задержала подозреваемого в расстреле учеников в школе во Флориде

    Полиция задержала подозреваемого в расстреле учеников в школе во Флориде

    Полиция задержала подозреваемого в расстреле учеников в школе во Флориде
  • Фото: @AmichaiStein1 / twitter.com

    • Молодой человек, ранивший не менее 20 человек в старшей школе на юге Флориды, задержан. По данным полиции, подозреваемый — один из учеников школы.

    Полиция задержала молодого человека, предположительно открывшего стрельбу в старшей школе в городе Паркленд во Флориде. Подозреваемым оказался один из учеников школы, сообщает местный телеканал WSVN 7 News. Имя стрелка пока не сообщается, однако, по словам очевидцев, он был одет в черные брюки, бордовую футболку и черную шапку. Как сообщил телеканалу один из учеников школы, одноклассники старались избегать общения с подозреваемым.

    О стрельбе в старшей школе «Марджори Стоунман Дуглас» стало известно в среду. По данным местных СМИ, ранения получили от 20 до 50 человек. Сообщалось также о двоих погибших. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru