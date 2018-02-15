Полиция задержала подозреваемого в расстреле учеников в школе во Флориде

Молодой человек, ранивший не менее 20 человек в старшей школе на юге Флориды, задержан. По данным полиции, подозреваемый — один из учеников школы.
Полиция задержала молодого человека, предположительно открывшего стрельбу в старшей школе в городе Паркленд во Флориде. Подозреваемым оказался один из учеников школы, сообщает местный телеканал WSVN 7 News. Имя стрелка пока не сообщается, однако, по словам очевидцев, он был одет в черные брюки, бордовую футболку и черную шапку. Как сообщил телеканалу один из учеников школы, одноклассники старались избегать общения с подозреваемым.
О стрельбе в старшей школе «Марджори Стоунман Дуглас» стало известно в среду. По данным местных СМИ, ранения получили от 20 до 50 человек. Сообщалось также о двоих погибших. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.
О стрельбе в старшей школе «Марджори Стоунман Дуглас» стало известно в среду. По данным местных СМИ, ранения получили от 20 до 50 человек. Сообщалось также о двоих погибших. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.
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