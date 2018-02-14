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    Неизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие

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    • Фото: @wsvn / twitter.com
    Неизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие

    Неизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие

    Неизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие
  • Фото: @wsvn / twitter.com

    • В результате стрельбы в школе на юге американского штата Флорида пострадали не менее 20 человек. Есть данные о погибших.

    Не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд на юге Флориды. Есть данные о нескольких жертвах, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экстренные службы.

    Большинство учеников в настоящее время эвакуировано, однако некоторые забаррикадировались в классах вместе с учителями. Несколько кварталов вокруг школы оцеплены, в школе работает спецназ. Как сообщили в офисе местного шерифа, стрелок все еще находится в здании учебного заведения, задержать его пока не удалось.

    В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о стрельбе в школе и следит за ситуацией, передает РИА Новости.

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