Неизвестный открыл стрельбу в школе во Флориде: есть погибшие

В результате стрельбы в школе на юге американского штата Флорида пострадали не менее 20 человек. Есть данные о погибших.
Не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд на юге Флориды. Есть данные о нескольких жертвах, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экстренные службы.
Большинство учеников в настоящее время эвакуировано, однако некоторые забаррикадировались в классах вместе с учителями. Несколько кварталов вокруг школы оцеплены, в школе работает спецназ. Как сообщили в офисе местного шерифа, стрелок все еще находится в здании учебного заведения, задержать его пока не удалось.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о стрельбе в школе и следит за ситуацией, передает РИА Новости.
Большинство учеников в настоящее время эвакуировано, однако некоторые забаррикадировались в классах вместе с учителями. Несколько кварталов вокруг школы оцеплены, в школе работает спецназ. Как сообщили в офисе местного шерифа, стрелок все еще находится в здании учебного заведения, задержать его пока не удалось.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о стрельбе в школе и следит за ситуацией, передает РИА Новости.
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