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    Полиция сообщила о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде

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    Полиция сообщила о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде

    Полиция сообщила о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде

    Полиция сообщила о 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде
  • Фото: Associated Press © 2018, Joel Auerbach

    • Шериф округа Бровард подтвердил гибель 17 человек при стрельбе в старшей школе в городе Паркленд.

    При стрельбе, которую устроил в среду бывший ученик школы «Марджори Стоунман Дуглас» на юге Флориды, погибли 17 человек. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил шериф округа Бровард Скотт Израэль.

    Скотт Израэль, шериф округа Бровард, штат Флорида: «С прискорбием сообщаем, что 17 человек погибли. 12 человек были убиты в здании школы, двое — на выходе из школы, один человек — на улице возле школы, и два человека скончались в больнице».

    Израэль добавил, что еще несколько человек сейчас находятся в больнице, им проводят операции.

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    О том, что бывший ученик школы открыл стрельбу по ученикам старшей школы в городе Паркленде, штат Флорида, стало известно в среду. В настоящее время, сообщают местные власти, из здания школы эвакуированы все ученики.

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    Нападавший уже задержан. Подозреваемого зовут Николас Круз, ему 19 лет, и он ранее был исключен из школы «за нарушения дисциплины». Шериф уточнил, что Круз стрелял из винтовки и что у него было несколько запасных магазинов.

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