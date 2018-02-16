Школьный стрелок из Флориды сознался в убийстве 17 человек

Подросток, устроивший бойню в школе в Паркленде, сознался в совершении преступления.
Девятнадцатилетний Николас Круз, устроивший накануне бойню в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленде на юге Флориды, в суде сознался в преступлении, передает Associated Press. Напомним, юноше предъявлены обвинения в предумышленном убийстве по 17 пунктам. Преступник также рассказал, что пронес оружие в школу в рюкзаке, а после совершения преступления сбросил рюкзак и попытался смешаться с толпой и уйти с места преступления.
Результаты допроса Круза обнародовал в четверг в эфире телеканала CBS шериф графства Бровард Скотт Израэль. Он сообщил, что Круз после нападения прятался в магазинах и кафе и даже успел купить себе напиток в «Макдоналдсе». В школу преступник приехал на такси, однако полиция не считает таксиста сообщником. По версии следствия, Круз действовал один.
Жертвами бойни в школе в Паркленде стали 17 человек. Преступник ранее был исключен из учебного заведения за нарушение дисциплины. Круз зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. Известно, что подросток приобрел винтовку законным путем. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти» и пообещал «разобраться с проблемой психических заболеваний», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
Результаты допроса Круза обнародовал в четверг в эфире телеканала CBS шериф графства Бровард Скотт Израэль. Он сообщил, что Круз после нападения прятался в магазинах и кафе и даже успел купить себе напиток в «Макдоналдсе». В школу преступник приехал на такси, однако полиция не считает таксиста сообщником. По версии следствия, Круз действовал один.
Жертвами бойни в школе в Паркленде стали 17 человек. Преступник ранее был исключен из учебного заведения за нарушение дисциплины. Круз зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. Известно, что подросток приобрел винтовку законным путем. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти» и пообещал «разобраться с проблемой психических заболеваний», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
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